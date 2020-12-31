Новый год для ребенка всегда был и остается периодом чудес, удивления, радости и приятных эмоций. Время, когда малыш еще верит в сказки, очень скоротечное, поэтому подарите ребенку возможность насладиться этим временем.

Подготовка к Новому году

Перед началом Нового года расскажите ребенку все самое интересное о празднике. Например, откуда появилась традиция, какие атрибуты должны быть в доме, зачем нужно наряжать елку. Об этом сообщили в издании Мамалюк.

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Обязательно украшайте вместе елку и вообще комнату. Вы можете научить малыша вырезать из цветной бумаги снежинки, а затем наклеить их на окна или подвязать на нитку и развесить по квартире.



Снежинки на окнах / Фото Pinterest

Также можете подготовить вместе с ребенком новогодние подарки для всех родственников. Например, это могут быть рисунки, аппликации, елочные игрушки или задекорировать уже готовы купленные вещи.

Кроме этого не забудьте изучить с малышом праздничные стихи и песни, которые он сможет продекламировать на новогоднем вечере.

Как встречать Новый год дома

► Если ребенок еще младенец, то не стоит идти с ним на ночную прогулку. Взрывы петард и грохот праздничных фейерверков может сильно напугать ребенка.

► Если вашему ребенку от 1 до 3 лет, позаботьтесь о том, чтобы малышу не стало скучно. Вы можете включить в программу вечера просмотр новогодних мультфильмов, домашний театральное представление, танцы под веселую музыку, игры и конкурсы. Можно пойти на недолгую прогулку вместе с детьми, но делать это лучше не ночью, а вечером, поскольку в ночное время дети быстро устают и начинают капризничать.

► Если ребенку 4 – 5 лет, можно очень весело встретить новогоднюю ночь, так как в этом возрасте они активны и интересуют праздничными традициями и с нетерпением ждут наступления этой волшебной ночи. Например, можете пригласить гостей с детьми, организовать отдельный детский стол, запланировать интересные развлечения.



Новый год с детьми / Фото SheKnows

Не укладывайте ребенка спать насильно, ведь для малышей новогодняя ночь – это настоящее чудо. Дайте возможность хотя бы один раз в году заснуть не по расписанию, а по собственному желанию. Если ваш малыш заснул еще до наступления Нового года, не будите его специально, скорее всего, он будет капризничать.

► Для детей школьного возраста можно организовать праздничный стол в отдельной комнате. Они смогут чувствовать себя свободно, но все еще будут под присмотром под наблюдением.

Также они с удовольствием участвуют в общем веселье, если в компании есть их ровесники.



Празднование со сверстниками / Фото LongIsland

► Подростки обычно не хотят встречать праздник в семейном кругу, а выбирают веселиться в компании сверстников. Родителям стоит заранее выяснить, к кому именно в гости идет ребенок, и поговорить с родителями того подростка. А также провести с вашим ребенком профилактическую беседу на тему употребления алкоголя.

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Также можете предложить отпраздновать Новый год у вас дома. Гарантируя, предоставить им отдельную комнату, а сами на несколько часов пойдете в гости. Дети смогут провести некоторое время без взрослых, но при этом не будут всю ночь сами.