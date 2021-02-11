Кожна пара може обрати власний сценарій святкування Дня Святого Валентина, аби цей день минув яскраво, цікаво та незабутньо. Які є варіанти святкування 14 лютого – читайте у матеріалі.

• Відтворіть перше побачення

Ви можете відтворити своє перше побачення з коханим. Якщо це можливо, хай воно буде в тому ж місці. Проте важливо пам’ятати, що потрібно зануритися в атмосферу першого побачення, а не ідентично та з усіма деталями його повторювати.

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Крім цього, ви можете просто пригадати всі радісні, щасливі та кумедні моменти вашої пари. Налийте собі горнятко гарячого шоколаду або келих вина, дістаньте фотоальбоми, старі диски, подивіться спільні фото і відео. Так зможете не тільки згадати все приємне і радісне, але і помріяти про те, що буде.



Відтворіть перше побачення / Фото New York Post

• Романтичний вечір

Класична романтична вечеря при свічках, можливо, звучить банально, проте не можна про неї забувати. Якщо в галасливій та активній буденності вам не вистачає розмови на самоті, нікуди не поспішати, смачно поїсти, помріяти та розслабитися, тоді сміливо обирайте цей варіант.



Романтична вечеря / Фото 417 Magazine

• Порція адреналіну

Небезпека, яку закохані пережили разом, зближує. Усе через адреналін та інші гормони, що виробляються у людей в моменти екстремальних переживань. Тому, наприклад, пара може піти на заняття зі скелелазіння або влаштувати перегони на картингу.



Порція адреналіну / Фото Pinterest

• День виконання бажань

Перед Днем Святого Валентина, дайте одне одному величезний список різноманітних бажань. У саме ж свято хай кожен виконає кілька з прописаних пунктів. Що саме – виявиться сюрпризом та інтригою дня.



Виконайте бажання / Фото Southlake Style

Або станьте чарівником для своєї половинки. Для цього заздалегідь дізнайтеся, які невеликі, але дуже важливі бажання є у коханої людини, та виконайте їх для неї.

• Проведіть день, мов герої романтичного фільму або серіалу

Замість того, щоб переглядати фільми на Netflix, можна деякі з них відтворити. Наприклад, вивчити разом танець або пісню з "Брудних танців" чи переодягнутися в наряди головних героїв улюбленої стрічки.



"Брудні танці" / Скриншот з відео

• Подорож

Якщо це можливо, то можна порадувати кохану людину приємною новиною – ви відправляєтеся у спільну мандрівку. Вашій половинці нічого не потрібно робити, адже ви заздалегідь все запланували, забронювали та оплатили. Зовсім не обов'язково летіти у далекі краї, поїздка може бути й у сусіднє місто.



Подорож / Фото Prague Photographer

• Романтичний квест

Для тих, хто любить влаштовувати для другої половинки усілякі сюрпризи та загадувати загадки, найкращою ідеєю на 14 лютого – влаштувати романтичний квест.

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Підготуйте невеликі сюрпризи або валентинки для такого квесту, заховайте їх по вашій квартирі або десь за її межами, де ви плануєте провести вечір.