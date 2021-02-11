Каждая пара может выбрать собственный сценарий празднования Дня Святого Валентина, чтобы этот день прошел ярко, интересно и незабываемо. Какие есть варианты празднования 14 февраля – читайте в материале.

• Воспроизведение первого свидания

Вы можете воспроизвести свое первое свидание с любимым. Если это возможно, пусть оно будет в том же месте. Однако важно помнить, что нужно окунуться в атмосферу первого свидания, а не идентично и со всеми деталями его повторять.

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Кроме этого, вы можете просто вспомнить все радостные, счастливые и смешные моменты вашей пары. Налейте себе чашечку горячего шоколада или бокал вина, достаньте фотоальбомы, старые диски, посмотрите совместные фото и видео. Так сможете не только вспомнить все приятное и радостное, но и помечтать о том, что будет.



Воспроизведение первое свидание / Фото New York Post

• Романтический вечер

Классический романтический ужин при свечах, возможно, звучит банально, но нельзя о нем забывать. Если в шумной и активной обыденности вам не хватает разговора в одиночестве, никуда не спешить, вкусно поесть, помечтать и расслабиться, тогда смело выбирайте этот вариант.



Романтический ужин / Фото 417 Magazine

• Порция адреналина

Опасность, которую влюбленные пережили вместе, сближает. Все из-за адреналина и других гормонов, что вырабатываются у людей в моменты экстремальных переживаний. Поэтому, например, влюбленные могут пойти на занятия по скалолазанию или устроить гонки на картинге.



Порция адреналина / Фото Pinterest

• День исполнения желаний

Перед Днем Святого Валентина, дайте друг другу огромный список различных желаний. В сам же праздник пусть каждый выполнит некоторые из прописанных пунктов. Что именно – окажется сюрпризом и интригой дня.



Выполните желание / Фото Southlake Style

Или станьте волшебником для своей половинки. Для этого заранее узнайте, какие небольшие, но очень важные желания любимого человека, и выполните их.

• Проведите день, как герои романтического фильма или сериала

Вместо того чтобы смотреть фильмы на Netflix, можно некоторые из них воспроизвести. Например, изучить вместе танец или песню из "Грязных танцев" или переодеться в наряды главных героев любимой ленты.



"Грязные танцы" / Скриншот с видео

• Путешествие

Если это возможно, то можно порадовать любимого человека приятной новостью – вы отправляетесь в общее путешествие. Вашей половинке ничего не нужно делать, ведь вы заранее все собрали, забронировали и оплатили. Совсем не обязательно лететь в дальние края, поездка может быть и в соседний город.



Путешествие / Фото Prague Photographer

• Романтический квест

Для тех, кто любит устраивать для второй половинки всевозможные сюрпризы и загадывать загадки, лучший вариант для 14 февраля – устроить романтический квест.

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Подготовьте небольшие сюрпризы или валентинки для такого квеста, спрячьте их по вашей квартире или где-то за ее пределами, где вы планируете провести вечер.