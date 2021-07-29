Для цього опитали 981 людину, з них понад чверть не мали дітей. Усі опитані проживали в штаті Мічиган

Цікаво Удочерив через 17 років: дівчина попросила вітчима офіційно стати її батьком – відео

Згідно з результатами експерименту, у людей без дітей такі ж показники задоволеності життям, як і у тих, у кого вони є.

Крім того, вчені зазначили, що бездітні громадяни були більшими лібералами, ніж ті, хто мав дітей або хотів би їх мати.

Читайте також Мати викрала та переховує дітей: батько оголосив голодування та просить допомоги у Макрона

Розширити свої висновки психологи планують в подальших дослідженнях цієї теми. На даному етапі стало відомо, що в США багато людей підтримують чайлдфрі, тобто добровільно відмовляються ставати батьками.