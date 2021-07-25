Незабаром Марк Хай зробив пропозицію мамі Ліндсі й вони одружилися. При цьому чоловік одразу ставився до дівчинки, мов до рідної доньки.

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"Я пам'ятаю, як він повіз мене в магазин, щоб купити рідкісну картку з покемонів, а потім поїхав на побачення з мамою. Він був дуже залученим у моє життя", – пригадала Ліндсі.



Ліндсі з мамою та вітчимом / Фото Courtesy Lindsey Collins

Іноді родина обговорювала, аби Марк офіційно удочерив Ліндсі. Проте до дій це не приводило.

Коли Ліндсі виповнилося 26 років, вона вирішила, що хоче зробити вітчиму особливий подарунок й попросила удочерити її.

Ніколи не пізно. Якщо що-небудь трапиться з мамою, їх шлюб – це єдине, що буде пов'язувати нас. Я хочу бути його донькою,

– пояснила Ліндсі.

Вона підготувала всі документи й зняла на відео реакцію Марка, коли він побачив їх. Чоловік розплакався й не міг стримати емоцій. "Я завжди хотів бути її батьком", – зізнався Марк.

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Дивіться відео: реакція Марка на подарунок Ліндсі