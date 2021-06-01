Як відсутність батька впливає на майбутнє дитини: пояснення психолога

Причини невдачі у стосунках криються набагато глибше, ніж здається. Роль батька в такому випадку далеко не остання. Хтось взагалі його не мав, у когось він був присутній формально, але не цікавився життям дитини.

Часто жінки, яких виховувала тільки матір, не бачать зв'язку з батьками, особливо з татом. Вони можуть стверджувати: "До чого тут батько? Я його не знаю, не шукаю, і не хочу знати".

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Проте з часом, розібравшись, розуміє, що інтерпретує батька очима мами й починає змінювати ставлення до нього. Навіть, якщо батька ніколи не бачила або в дитинстві була свідком насилля, дівчина від початку займає позицію мами, тобто жертви.



Виховання дітей / Фото The Indian Express

За словами психолога, коли жінка не приймає тата, чоловіка, то вона наче не приймає частину себе, яка ще більше починає проявлятися. Таких жінок, буває, називають "чоловік у спідниці". Вона це заперечує й багато енергії витрачає на те, щоб з цим боротися, а насправді транслюють це ще більше.

Ірина Юськова зазначила, що відсутність батька взагалі в житті жінки — збитково для неї. У таких жінок часто спрацьовує неусвідомлена агресія до чоловічого роду, незалежно від професії.

Я робила опитування серед чоловіків, які не можуть створити сім'ю. Зазвичай чоловіки жаліються, що жінки йдуть з побачення незадоволені й не можна зрозуміти чому. Хоча ці ж жінки вважають свою поведінку природною й адекватною,

– повідомила Ірина Юськова.

"Найчастіше такі жінки виростають з розумінням, що роль батька не така важлива. "Я ж виросла, у мене дві ноги, дві руки, усе ок, значить і я так зможу", — це звучить як аргумент для них самих. Тому такі жінки швидше наважуються на дитину без батька, бо для них усе логічно, і вони не бачать в цьому суттєвої проблеми", – додала Ірина Юськова.

Теорія Памели Левін

Роль батька найбільше проявляється після 5 років, саме у шкільному віці. Є така теорія Памели Левін, згідно якою від 0 до 18 років кожна людина проходить 6 стадій розвитку. На кожній стадії є певні задачі, які треба виконати для свого розвитку. Якщо на одній стадії не навчимося, то на наступній буде важче вчитися, виконувати задачі розвитку нової стадії.

Якщо до шкільного віку дитина повноцінно награлася й у неї було нормальне дитинство, то в школі їй буде вже цікаво сидіти, слухати, вчитися. Ось тут значну роль відіграє фігура батька, яка відповідає за цю структуру й правила,

– розповіла Ірина Юськова

"Правила дуже часто можуть стати деструктивними, якщо роль батька починає виконувати мати, особливо, коли вона замінює обох. Жінка проявляється як жінка, коли вона проявляє три іпостасі — самодостатність, ніжність, сексуальність. А якщо вона вся про "виживання", то як мінімум, дві пропадає", – пояснила Ірина Юськова.

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За словами психолога, перше універсальне правило, щоб не нашкодити дитині, зберегти в її очах батька – батьком. Якщо є образи на чоловіка, треба їх пропрацювати, але не замилювати дітям очі "батьком звіром". Чоловік може бути поганим чоловіком, але класним батьком. Не варто перекладати цю відповідальність на дитину.