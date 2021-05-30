• Страх реакції батьків

Підлітки чудово знають, як батьки реагуємо на певні речі. Саме тому намагаються зайвий раз не спонукати їх до певних емоцій.

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Якщо мама й тато розуміють, що справа дійсно в цьому, можуть так і запитати: "Гадаєш, я зараз почну читати нотації?". Це допоможе позбутися від напруження й тоді дитині буде простіше почати діалог. При цьому важливо втриматися від нотацій.

• Розуміння наслідків

Якщо від самого початку у родині існують межі та наслідки за їхні порушення, то швидше за все дитина чудово розуміє, де на неї чекає покарання. У такому випадку батькам потрібно намагатися легше приймати те, що підлітки можуть помилятися.



Розмова з підлітком / Фото USNews​

Якщо постійно тиснути й карати, то дорослі навіть не будуть знати, що робить дитина. Ставлячись із розумінням до перехідного віку, батьки матимуть більше шансів на довірливі та відкриті стосунки з підлітком.

• Бояться, що батьки розкажуть ще комусь

Часто дитина ділиться з мамою чи татом своїми секретами. Не розуміючи цього, батьки розповідають це іншим людям. Важливо пояснити дитині, що все, про що говорите, залишається між вами. Потрібно дійсно дотримувати цього правила.

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• Потребують самоаналізу

Не завжди причиною похмурого настрою дитини є батьки. Тому дорослим не потрібно переймати на себе провину за те, що у підлітка поганий настрій. Переживати певні психологічні труднощі (сварку з другом, нерозділене кохання, розчарування) — це нормально. Ще нормально, що підліткові спочатку потрібно залишитися наодинці й трохи заспокоїтися. А потім уже прийти до батьків і розповісти.