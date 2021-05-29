На чутливість до конфліктів може впливати генетичний фактор. Саме він визначає психологічну міцність та стабільність, схильність до депресії та інших розладів. Знизити ці ризики здатна здорова родинна атмосфера.

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Що робити батькам у випадку конфліктів

Цілком нормально сперечатися та іноді не погоджуватися одне з одним. Проте не варто залучати до розв'язання проблеми дитину.

Розлучення чи вирішення батьків мешкати окремо — це новина, що травмує дитину. Проте сварки та гучні скандали здатні призвести до значно більших проблем.

Як наслідки нездорових стосунків у родині для дитини:

Порушення розвитку.

Розлади сну.

Відчуття постійної тривоги.

Проблеми з успішністю у навчанні.

Якщо мама і тато не виявляють любові та турботи одне до одного, не проводять час разом, емоційне здоров’я і добробут дитини опиняється у зоні ризику.

Сварки батьків / Фото Parent.com

Кожен конфлікт має бути обговорений з малюком, необхідно пояснювати, чому так вийшло і що ви з цим упоралися. Це для нього є прикладом налагодження взаємин у родині та досвід у розв'язанні проблем з іншими людьми, що позитивно сприятиме формуванню здорових стосунків у майбутньому.

Помилка батьків

Ще у маленькому віці діти чудово відчувають, коли у родині відбувається щось не те. Батьки вважають, що їхні донька чи син досить маленькі, щоб помітити негаразди.

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Найтривожніше для дитини — це підозрювати, що її родина може зруйнуватися, що батьки не залишатимуться поряд із нею. Саме тому так важливо пояснювати дитині причину сварки, наголошуючи на тому, що все було розв'язано добре.