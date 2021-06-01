Как отсутствие отца влияет на будущее ребенка: объяснение психолога

Причины неудачи в отношениях кроются гораздо глубже, чем кажется. Роль отца в таком случае далеко не последняя. У кого-то вообще его не было, у другого он присутствовал формально, но не интересовался жизнью ребенка.

Часто женщины, которых воспитывала только мать, не видят связи с родителями, особенно с отцом. Они могут утверждать: "При чем здесь отец? Я его не знаю, не ищу, и не хочу знать".

Важно Ссоры родителей при ребенке: как нездоровая семейная атмосфера влияет на малыша

Однако со временем, разобравшись, понимает, что интерпретирует отца глазами мамы и начинает менять отношение к нему. Даже если отца никогда не видела или в детстве была свидетелем насилия, девушка изначально занимает позицию мамы, то есть жертвы.



Воспитание детей / Фото The Indian Express

По словам психолога, когда женщина не принимает папу, мужа, то она будто не принимает часть себя, которая еще больше начинает проявляться. Таких женщин, бывает, называют "мужик в юбке". Она это отрицает и много энергии тратит на то, чтобы с этим бороться, а на самом деле транслируют это еще больше.

Ирина Юськова отметила, что отсутствие отца вообще в жизни женщины – убыточно для нее. У таких женщин часто срабатывает неосознанная агрессия к мужскому роду, независимо от профессии.

Я делала опрос среди мужчин, которые не могут создать семью. Обычно мужчины жалуются, что женщины идут со свидания недовольны и нельзя понять почему. Хотя эти же женщины считают свое поведение естественным и адекватным,

– сообщила Ирина Юськова.

"Чаще всего такие женщины вырастают с пониманием, что роль отца не так важна. "Я выросла, у меня две ноги, две руки, все ок, значит и я так смогу", – это звучит как аргумент для них самих. Поэтому такие женщины скорее решаются на ребенка без отца, потому что для них все логично, и они не видят в этом существенной проблемы", – добавила Ирина Юськова.

Теория Памелы Левин

Роль отца всего проявляется после 5 лет, именно в школьном возрасте. Есть такая теория Памелы Левин, согласно которой от 0 до 18 лет каждый человек проходит 6 стадий развития. На каждой стадии есть определенные задачи, которые нужно выполнить для своего развития. Если на одной стадии не научимся, то на следующей будет труднее учиться, выполнять задачи развития новой стадии.

Если до школьного возраста ребенок полноценно наигрался и у него было нормальное детство, то в школе ему будет уже интересно сидеть, слушать, учиться. Вот здесь значительную роль играет фигура отца, который отвечает за эту структуру и правила,

– рассказала Ирина Юськова.

"Правила очень часто могут стать деструктивными, если роль отца начинает выполнять мать, особенно, когда она заменяет обоих. Женщина проявляется как женщина, когда она проявляет три ипостаси – самодостаточность, нежность, сексуальность. А если она вся о "выживании", то как минимум, две пропадает", – пояснила Ирина Юськова.

Интересно Почему подросток не хочет разговаривать с родителями: 4 основные причины

По словам психолога, первое универсальное правило, чтобы не навредить ребенку, сохранить в его лазах отца – отцом. Если есть обиды на мужа, надо их проработать, но не замыливать детям глаза "отцом зверем". Мужчина может быть плохим мужем, но классным отцом. Не стоит перекладывать эту ответственность на ребенка.