• Чувствуете, что не можете без него (нее) жить

Зависимость – это потребность в ком-то, кто, как нам кажется, сможет заполнить вакуум в нашей жизни. Когда чувствуете, что одиноки и можете полагаться только на себя, но кто-то придет и протянет вам спасительный канат – сможет выслушать, помочь, кому вы сможете полностью довериться.

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Однако любовь – это не необходимость. Здоровое взаимное чувство возможно только между самодостаточными людьми.

Человек, склонный к зависимости, не имеет четкой идентификации и личностных границ: "Я -–это я". Вместо этого он думает: "Я не знаю, кто я". Ее личность перепутывается с личностями тех, с кем он общается.



Зависимые отношения / Фото Press nuotr

Как результат, становится одержимым объектом своей, как ему кажется, безмерной любви. Крепко привязав свое "Я" к личности другого, зависимый человек теряет свободу, и способность существовать отдельно.

• Хотите от него (нее) всего и сразу

Человеку кажется, что объект его интереса должен воплощать в себе все, чего он от него ждет. Кроме этого, сбрасывает на него весь груз представлений об идеале. Это могут быть такие требования, как: чтобы понимал с полуслова, уважал все желания, но при этом мог принимать все важные решения. Рано или поздно такая установка приведет к разочарованию и желанием "подправить" реальность.

В любых здоровых отношениях всегда есть период идеализации. Однако когда он проходит, остается любовь, если это она. Вместо того чтобы пытаться переделать партнера, если он в чем-то не удовлетворяет представление, следует принять его.

• Хотите, чтобы он (она) принадлежал только вам

В зависимых отношениях часто много ревности. Она возникает из-за неуверенности и иногда достигает размеров клинической паранойи.

Зависимый человек досконально изучает страницы любимого в социальных сетях, анализирует каждое его слово и взгляд, может даже устраивать за ним слежку. Это при том, что он может даже не подозревать об этом и не считать отношения серьезными.



Постоянный контроль / Фото Zoosk​

Настоящая близость предполагает доверие. Человек спокойно принимает тот факт, что его партнер контактирует с множеством разных людей, среди которых встречаются и весьма привлекательные личности. Если вам нужен постоянный контроль над партнером – это значит, что попали в зависимость и боитесь ее разорвать.

• Кажется, что между вами есть таинственная связь

Близкие друзья могут считать, что между вами нет ничего общего, что отношения – это сплошные ссоры и обиды. Однако вы отказываетесь верить, ведь кажется, что партнер понимает, как никто другой.

Все это работа нашего бессознательного. Оно толкает нас навстречу тем, у кого мы видим отражение наших бессознательных представлений о себе. Если находитесь в стрессе и чувствуете себя уязвимым, если подсознательно чувствуете, что вам нужна помощь, – будете привлекать к себе тех людей, которые чувствуют то же самое.

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При этом не будете осознавать опасности, потому что сама ситуация будет казаться знакомой. Однако это ощущение обманчиво: такие отношения будут только подпитывать уязвимости и усиливать невротические черты.