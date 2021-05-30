Спеціально для редакції Сім'я 24 гіперпростір оголошень IZI.ua розповів, як правильно вибрати дитячий візок на сайті оголошень, і на що звернути увагу, щоб не прогадати.

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Нова або з рук

Головна перевага покупки коляски з рук – економія сімейного бюджету. Попри те, що річчю вже користувалися, її стан може злегка відрізнятися від нової, але ціна при цьому буде нижчою. Випадки, коли друзі подарували не ту модель або ж "не підійшов колір" зовсім не поодинокі. В середньому ціна б/у візок в хорошому стані коливається в межах 30 – 35% від вартості нової моделі.

Ще один аргумент за – розумне споживання. Батьки хочуть дати дитині найкраще, купуючи багато речей, які швидко стають непотрібними та скупчуються у будинку. Купівля з рук дозволить не тільки зберегти екологію, але й заощадити.

Для порівняння: нова прогулянкова коляска Carrello Vista CRL-85051 в онлайн-магазині коштує 4000 гривень, а на сайті оголошень точно така ж модель в хорошому стан обійдеться в 2500 гривень.



Коляска Carrello Vista CRL-85051 c ціною / Фото IZI.ua

Визначтеся яка модель потрібна

Асортимент дитячих колясок величезний. Для того, щоб знайти ту саму, потрібно розуміти, як і де ви будете її використовувати – катати в місті по асфальту або за містом, а можливо, вам потрібно щось мобільне для подорожей.

Припустимо, що в зоні ваших прогулянок дороги залишають бажати кращого, в цьому випадку особливу увагу варто приділити колесам, підвісці та розташуванню кошика для продуктів. Якщо часто пересуваєтеся на авто, коляска повинна легко складатися і поміщатися в багажник, а також доведеться докупити автокрісло.

Дитячі коляски діляться на "люльки" і "прогулянкові". Перші призначені для малюків до 6 – 8 місяців, другі – від 6 – 8 місяців до 3 – 4 років. Якщо сумніваєтеся у виборі і не готові визначитися відразу, не полінуйтеся зайти в магазин з візками, щоб подивитися і помацати моделі, які цікавлять.



Коляска "люлька" / Фото ReiRei​

Не забудьте попередньо виміряти довжину і ширину ліфта в будинку. Коляска повинна поміститися туди разом з тим, хто її возить. Зверніть увагу на деталі: ручки, фурнітури, вага, чи складається вона і якою мобільністю володіє. Чи підійде тільки для спокійних піших прогулянок, чи легко спускати, якщо раптом ніхто не зможе допомогти.

Не соромтеся ставити продавцям будь-які питання. Після випишіть моделі, які сподобалися, й вирушайте на сайти оголошень за кращим варіантом в співвідношенні ціни до якості.

Як правильно шукати коляску

• Не поспішайте

Якщо терміни дозволяють, поспішати з вибором не варто. Пропозиції на сайтах оголошень додаються щодня. Буде прикро купити похапцем компромісний варіант, а через кілька днів побачити коляску мрії за хорошою ціною.

Дайте собі час вибрати максимально придатний варіант, щоб потім не кусати лікті, задовольняючись посереднім вибором.

• Моніторьте оголошення мінімум один раз у два дні

Візьміть за правило систематично переглядати оголошення по вашому запиту. Чим частіше, тим краще, але без фанатизму. Один раз в день більш ніж достатньо. Найцікавіші варіанти додавайте в обране.

Також можна підписатися на словосполучення "Дитяча коляска" і відстежувати всі оголошення по цьому запиту.

Якщо зрозуміли, що знайшли візок мрії – можна одразу телефонувати або писати продавцям. Кращі пропозиції з'являються раптово і так само зникають.

• Не соромтеся ставити питання продавцю

Уточніть цікаву для вас інформацію про кожну дрібницю, попросіть додаткові фото. Обов'язково з'ясуйте причину продажу, дізнайтеся чи немає дефектів.

Краще витратити 20 хвилин на листування, ніж втратити час на дорогу і перегляд. Якщо продавець стверджує, що коляска нова, а фото говорять про зворотне, це як мінімум привід задуматися.

На що звернути увагу

• Ціна

Не буває нових візків за ціною у два рази нижче магазинної. Щоб зорієнтуватися в цінах вивчіть пропозиції інших продавців. Необґрунтована низька ціна без опису дефекту – привід насторожитися. Можливо, що вада спливе при використанні.

• Фото

На оригінальних знімках предмет повинен бути сфотографований в реальних умовах. Наприклад, вдома у продавця. Кадри не повинні бути схожі на картки товару з інтернет-магазинів з об'єктом на білому тлі.



Фото на білому фоні / Фото Hotline​

Якщо помітили такі фото, попросіть продавця вислати додаткові знімки частин коляски: коліс чи замків. Відмова буде приводом засумніватися в його чесності.

• Передоплата

Недобросовісний продавець може попросити перекинути гроші йому на карту. Проте такий спосіб не гарантує, що передоплата повернеться, якщо виникнуть проблеми. Щоб уникнути ризику замовляйте доставку з післяплатою. Якщо такої опції немає, вибирайте пошту і накладений платіж.

Багато популярних майданчиків розв'язують проблему передоплати за допомогою послуги безпечного платежу. Запропонуйте зробити покупку скориставшись цією послугою.

Це працює так: після оплати товару сервіс заморожують частина суми. Гроші надходять продавцеві тільки після того, як покупець отримав товар і переконався, що з ним все в порядку. Якщо товар не підійшов – гроші повертаються на карту покупця.

Що перевірити при зустрічі

Отже, ви знайшли візок мрії. Сміливо назначайте зустріч продавцеві, щоб особисто перевірити наскільки вона відповідає вашим очікуванням. Перш за все зберіть і розберіть коляску.

По-перше, щоб розуміти, як це робиться, по-друге, щоб уникнути сюрпризів. Перевірте цілісність кріплень. Всі механізми повинні працювати справно, чи не заїдають, фіксуються в потрібному положенні.

Посувайте всі деталі, які рухаються: замки, ручки, гальмо, підніжку. Нічого не повинно скрипіти, гриміти, видавати дивних звуків.



Перевірте коляску / Фото Baby Magazine​

Огляньте колеса: чи знімаються вони, чи нормально блокуються, чи є механічні пошкодження. Зверніть увагу на стан аксесуарів – підстаканники, сумки, дощовик.

Якщо знайшли дефект – вказуйте на нього продавцеві та просіть знижку. Покатайте коляску у квартирі, на вулиці: чи легко її спускати по сходах і підіймати на бордюр. Коляска повинна їхати плавно і володіти хорошою амортизацією.

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У дорогих візках відомих брендів є серійний номер за яким можна дізнатися рік випуску, щоб упевнитися в оригінальності вироби. Щоб це зробити, досить вбити номер на офіційному сайті виробника.

Купувати коляску з рук або віддати перевагу новій – вибір за батьками. В обох випадках є свої переваги та недоліки. Якщо вирішили заощадити, скористайтеся нашими рекомендаціями, щоб вибрати максимально відмінний варіант за найкращою ціною.