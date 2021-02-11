Якщо у дитини синдром гіперактивності й дефіциту уваги, батькам може бути з нею важко. Аби було легше впоратися зі складною поведінкою малюка, потрібно знати декілька правил.

► Вивчіть дитину. Діти, які мають проблемну поведінку, досить рідко поводяться погано навмисно або на зло. Дехто з них не витримує шум, можуть переживати через одяг або запахи. Тому батькам варто дізнатися, що конкретно не подобається дитині.

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► Змініть ваші очікування. Не чекайте ідеальної поведінки від проблемних дітей. Вони не зможуть відповідати усім вимогам, які ви до них ставите.

► Модифікуйте навколишнє середовище. Зробіть будинок безпечним, тоді не доведеться витрачати багато часу на те, щоб слідкувати за усіма діями дитини. Вживайте усі можливі заходи, аби небезпечні предмети не потрапили до рук дитини в невідповідний момент.



Модифікуйте навколишнє середовище / Фото Working Wise

► Уникайте надмірного навантаження на органи чуття. Намагайтеся не перебувати в занадто гучних місцях або на атракціонах.

► Надайте можливість отримувати емоції та почуття у соціально-прийнятний спосіб. Хай дитина має можливість покричати, пострибати або лазити в спеціальних місцях під наглядом дорослого.

► Уникайте можливих джерел небажаної поведінки. Спостерігайте, що в навколишньому світі турбує дитину найбільше, і намагайтеся зробити так, щоб вона не стикалася із цим.



Що засмучує дитину / Фото Babyology

► Шукайте позитивний вихід із соціально неприйнятної поведінки. Не хочете, щоб дитина бігала і галасувала в магазині, дайте їй можливість гойдатися на гойдалці у дворі.

► Радійте успіхам своєї дитини. Не забувайте навіть про маленькі досягнення малюка.

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► Менше переймайтеся чужими думками. Складні діти не спеціально ставлять своїх дорослих у незручне положення, тому навчіться вибачати дитині й не реагувати на осуд оточуючих.

► Шукайте методи як весело можна проводити час разом. Це буде корисно, як батькам, так і дітям.