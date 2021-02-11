Если у ребенка синдром гиперактивности и дефицита внимания, родителям может быть с ним тяжело. Чтобы было легче справиться со сложным поведением малыша, нужно знать несколько правил.

► Изучите ребенка. Дети, имеющие проблемное поведение, достаточно редко ведут себя плохо умышленно или во зло. Некоторые из них не выдерживают шум, могут переживать через одежду или запахи. Поэтому родителям стоит узнать, что конкретно не нравится ребенку.

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► Измените ваши ожидания. Не ждите идеального поведения от проблемных детей. Они не смогут соответствовать всем требованиям, которые вы им ставите.

► Модифицируйте окружающую среду. Сделайте дом безопасным, тогда не придется тратить много времени на то, чтобы следить за всеми действиями ребенка. Употребляйте все возможные меры, чтобы опасные предметы не попали в руки ребенка в неподходящий момент.



Модифицируйте окружающую среду / Фото Working Wise

► Избегайте чрезмерной нагрузки на органы чувств. Старайтесь не находиться в слишком шумных местах или на аттракционах.

► Предоставьте возможность получать эмоции и чувства социально-приемлемым способом. Пусть ребенок имеет возможность покричать, попрыгать или лазить в специальных местах под присмотром взрослого.

► Избегайте возможных источников нежелательного поведения. Наблюдайте, что в окружающем мире беспокоит ребенка больше, и старайтесь сделать так, чтобы он не соприкасалась с этим.



Что огорчает ребенка / Фото Babyology

► Ищите положительный выход из социально неприемлемого поведения. Не хотите, чтобы ребенок бегал и кричал в магазине, дайте ему возможность качаться на качелях во дворе.

► Радуйтесь успехам своего ребенка. Не забывайте также о маленьких достижения малыша.

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► Меньше переживайте по поводу чужих мыслей. Сложные дети не специально ставят своих взрослых в неудобное положение, поэтому научитесь прощать ребенка и не реагировать на осуждение окружающих.

► Ищите методы, как весело можно проводить время вместе. Это будет полезно, как родителям, так и детям.