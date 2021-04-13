Як зареєструвати шлюб з іноземцем: пояснення Мін'юсту

Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію, як можна зареєструвати шлюб з іноземцем. Зазначивши, що в сучасному світі ні національність, ні різне громадянство не стають на заваді для об'єднання в одну родину.

Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено, що іноземці мають ті ж права і свободи, що і громадяни України.

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Які документи потрібні

• Для того, щоб укласти шлюб, іноземець має подати паспорт або паспортний документ.

• Якщо особа раніше перебувала у шлюбі – подається також документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.

• Крім цього, надається документ, що підтверджує законність перебування на території України.



Весілля з іноземцем / Фото CNN

Всі документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути завірені апостилем чи мати консульську легалізацію в тій країні, в якій вони були видані.

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Подаються документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.