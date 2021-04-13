Як зареєструвати шлюб з іноземцем: пояснення Мін'юсту
Міністерство юстиції України оприлюднило інформацію, як можна зареєструвати шлюб з іноземцем. Зазначивши, що в сучасному світі ні національність, ні різне громадянство не стають на заваді для об'єднання в одну родину.
Джерело:Фейсбук Міністерства юстиції України
Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" визначено, що іноземці мають ті ж права і свободи, що і громадяни України.
Важливо Цивільний шлюб: як захистити свої права та уникнути ризиків у стосунках
Які документи потрібні
• Для того, щоб укласти шлюб, іноземець має подати паспорт або паспортний документ.
• Якщо особа раніше перебувала у шлюбі – подається також документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.
• Крім цього, надається документ, що підтверджує законність перебування на території України.
Весілля з іноземцем / Фото CNN
Всі документи, видані компетентними органами іноземних держав, повинні бути завірені апостилем чи мати консульську легалізацію в тій країні, в якій вони були видані.
Цікаво Таємниця шлюбного договору в Україні: навіщо та як укладати
Подаються документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.
Поділитися новиною