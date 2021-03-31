Перебуваючи у цивільному шлюбі, варто убезпечити себе від непорозумінь, які можуть виникнути у майбутньому. У цьому допоможе договір про спільне проживання.

Його можна укласти у випадку, якщо жодна із сторін не перебуває в зареєстрованому шлюбі, а також, якщо між особами склалися усталені відносини, притаманні подружжю, наприклад, проживання на одній території, спільне господарство, спільний бюджет.

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Нотаріальне посвідчення такого договору додасть вагомі переваги:

• Нотаріус при посвідченні договору перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання його нікчемним.

• Нотаріальне посвідчення договору офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання.



Укладання договору з нотаріусом / Фото Lyons Mortgage​

Документи, які необхідно мати для укладення договору: паспорти сторін та ІПН (індивідуальний податковий номер).

У договорі можна "прописати" будь-які не заборонені законодавством умови, наприклад:

визначити поняття "сторони", "спільне майно", "кошти", "особиста приватна власність";

визначити дату початку спільного проживання;

домовитися про надання права користування особистою приватною власністю;

правовий режим майна (коштів), набутого (их) в період спільного проживання, та момент, з якого такий режим виникає;

домовитися про спосіб поділу майна (коштів), придбаного чи отриманих у період спільного проживання, у разі припинення фактичних шлюбних відносин;

домовитися щодо питань, не врегульованих договором;

домовитися про порядок внесення змін та доповнень до договору;

кількість примірників договору.

Крім цього, у договорі допускається вирішувати питання щодо коштовностей, премій та нагород. А також визначати правовий режим майна, набутого чи отриманого в подарунок до початку спільного проживання.



Цивільний шлюб / Фото Freepik​

Такий договір не може:

регулювати особисті відносини, а також особисті відносини між особами та дітьми;

ставити одну зі сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище;

зменшувати обсяг прав дитини, народженої під час спільного проживання;

передбачати передання у власність одній стороні нерухомого майна та іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації.

Якою є процедура укладання договору

Під час укладення договору про спільне проживання нотаріус установлює осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Після цього з'ясовує, чи розуміють учасники договору значення своїх дій та наслідки їх вчинення.

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Тільки тоді готує проєкт договору, ознайомлює сторони з його змістом. Це необхідно для того, щоб впевнитися, що зміст договору повністю відповідає дійсним намірам. Після підписання договору сторонами, посвідчує його та реєструє.