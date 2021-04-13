Как зарегистрировать брак с иностранцем: объяснение Минюста
Министерство юстиции Украины обнародовало информацию, как можно зарегистрировать брак с иностранцем. Отметив, что в современном мире ни национальность, ни разное гражданство не становятся помехой для объединения в одну семью.
Источник:Фейсбук Министерства юстиции Украины
Законом Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определено, что иностранцы имеют те же права и свободы, что и граждане Украины.
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Какие документы нужны
• Для того, чтобы заключить брак, иностранец должен подать паспорт или паспортный документ.
• Если лицо ранее состояло в браке – подается также документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака или признания брака недействительным.
• Кроме этого, предоставляется документ, подтверждающий законность пребывания на территории Украины.
Свадьба с иностранцем / Фото CNN
Все документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть заверены апостилем или иметь консульскую легализацию в той стране, в которой они были выданы.
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Представляются документы, составленные на иностранном языке, вместе с их переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке.
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