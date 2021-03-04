Як вкладати спати гіперактивних дітей: незвичайний метод від мами – фото

У американки Джесіки дуже активні доньки, тому їх досить складно вкласти спати. Перед сном сестри бігають будинком, а потім через емоції довго не можуть заснути. Жінка не сварила дівчаток через їх гіперактивність, проте придумала маленьку хитрість.

Коли Джессіка гуляла торговим центром, вона помітила магазин, в якому продавалися гарні піжами для дітей. Тоді мама й вигадала метод, як вкладати доньок спати.

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Жінка купила гарні наряди для сну та подарувала їх дівчатам. При цьому зазначивши, що нові піжами світяться в темряві. Проте, щоб це сталося, перед сном потрібно їх добре наситити світлом від ламп.

Дівчата були в захваті, тому тепер щовечора вони не бігають будинком, а лежать під світлом. Через якийсь час сестри засинають на підлозі, а батьки обережно перекладають їх у ліжка.



Дівчата насичують піжами світлом / Фото Metro

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Метод Джессіки швидко став вірусним у соціальних мережах. Користувачів дуже розвеселила ідея й багато хто захотів спробувати скористатися ідеєю.