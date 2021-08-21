Як спонукати дітей допомагати по дому: поради багатодітної мами

Привчити дітей виконувати домашні справи дійсно важкий процес, який вимагає від батьків багато терпіння. Своїми тактиками виховання поділилася австралійська письменниця та одинока багатодітна мама Вероніка Герітедж-Ґоррі.

За словами жінки, ці методи не лише допомогли тримати дім у чистоті, а й зробили її трьох дітей більш самостійними та відповідальними. Тож як змусити своїх дітей виконувати якусь домашню роботу – дізнавайтесь далі.

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Святкування та веселощі

Пані Герітедж-Ґоррі каже, що починати треба з раннього дитинства і по мірі дорослішання збільшувати кількість завдань. Так, привчаючи дітей збирати свої іграшки, вона голосно святкувала і вітала їх за кожну ляльку, яку вони клали у коробку. Вся родина приєднувалася до оплесків, щоб діти знали, що це добре.

Коли малеча трошки підросла, це одним викликом стало миття посуду. Винахідлива матуся спочатку організовувала веселощі з піною, а потім ставили дітей на стілець і, притримуючи їх, давала змогу помити брудні тарілки. Каже, що майже завжди посуд доводилося перемивати, після того, як діти йшли в ліжко.

Я не очікувала чистого посуду, це був процес навчання для моїх дітей,

– пояснює багатодітна мама.



Веселощі з піною / Фото unsplash

Похвала і подяка

Ще одна тактика, яку використала пані Герітедж-Ґоррі, – це похвалити і подякувати дітям за виконання певної справи. Але цей підхід перестав працювати у підлітковому віці, тож треба було діяти більш дипломатично.

Наприклад, я давала їм можливість обрати між двома справи: помити посуд або вивішати прання. Це дало їм важливі навички прийняття рішень, навіть якщо вони не знали про мою тактику,

– каже пані Вероніка.

Звісно, це спрацювало, але й були деякі побічні ефекти – зазвичай посуд залишався брудним, бо діти обирали інше завдання. Але жінка знайшла спосіб вирішити і цю проблему. Вона купувала дітям морозиво, яке на той час було їхнім єдиним частуванням, але щоб його з’їсти, вони повинні були помити, висушити та скласти посуд. Ці три завдання діти розподіляли між собою, а після цього отримували свою солодку винагороду і подяку від мами.

Чергування завдань

Жінка також рекомендує чергувати домашні справи, щоб усі мали можливість брати участь у різноманітних обов’язках. Каже, що це хороший спосіб отримання необхідних навичок для першої роботи.

Як одинока мама, пані Герітедж-Ґоррі не могла собі дозволити давати дітям кишенькові гроші, але вона рекомендує це робити, якщо є така можливість. Однак, лише за виконані домашні обов’язки.

Коли діти досягли віку, який дозволяв працевлаштовуватися, жінка допомогла їм знайти роботу в закладах громадського харчування. Каже, що так вона хотіла навчити їх трудової етики і тому, що ніщо просто так не дається, це потрібно заслужити.

Як батьки, ви вирішуватимете, що підходить для вас і ваших дітей, але для мене це спрацювало. Тепер мої діти вже дорослі, але домашні обов’язки все ще розподіляються, коли вони повертаються додому,

– резюмує Герітедж-Ґоррі.

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