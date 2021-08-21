Как побудить детей помогать по дому: советы многодетной мамы

Приучить детей выполнять домашние дела действительно трудный процесс, который требует от родителей много терпения. Своими тактиками воспитания поделилась австралийская писательница и одинокая многодетная мама Вероника Херитедж-Горри.

По словам женщины, эти методы не только помогли держать дом в чистоте, но и сделали ее троих детей более самостоятельными и ответственными. Поэтому как заставить своих детей выполнять какую-то домашнюю работу – узнавайте дальше.

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Празднования и веселье

Вероника Херитедж-Горри говорит, что начинать надо с раннего детства и по мере взросления увеличивать количество заданий. Так, приучая детей собирать свои игрушки, она громко праздновала и поздравляла их за каждую куклу, которую они клали в коробку. Вся семья присоединялась к аплодисментам, чтобы дети знали, что это хорошо.

Когда малышня немножко подросла, еще одним вызовом стало мытье посуды. Изобретательная мамочка сначала организовывала веселье с пеной, а потом ставила детей на стул и, придерживая их, давала возможность помыть грязные тарелки. Говорит, что почти всегда посуду приходилось перемывать после того, как дети шли в постель.

Я не ожидала чистой посуды, это был процесс обучения для моих детей,

– объясняет многодетная мама.



Веселье с пеной / Фото unsplash

Похвала и благодарность

Еще одна тактика, которую использовала Вероника Херитедж-Горри, – это похвалить и поблагодарить детей за выполнение определенного дела. Но этот подход перестал работать в подростковом возрасте, поэтому надо было действовать более дипломатично.

Например, я давала им возможность выбрать между двумя делами: помыть посуду или вывесить постиранное белье. Это дало им важные навыки принятия решений, даже если они не знали про мою тактику,

– говорит госпожа Вероника.

Конечно, это сработало, но были и некоторые побочные эффекты – обычно посуда оставалась грязной, потому что дети выбирали другое задание. Но женщина нашла способ решить и эту проблему. Она покупала детям мороженое, которое в то время было их единственным лакомством, но чтобы его съесть, они должны были помыть, высушить и сложить посуду. Эти три задания дети распределяли между собой, а после этого получали свое сладкое вознаграждение и благодарность от мамы.

Чередование задач

Женщина также рекомендует чередовать домашние дела, чтобы все имели возможность участвовать в различных обязанностях. Говорит, что это хороший способ получения необходимых навыков для первой работы.

Как одинокая мама Херитедж-Горри не могла себе позволить давать детям карманные деньги, но она рекомендует это делать, если есть такая возможность. Однако только за выполненные домашние обязанности.

Когда дети достигли возраста, который позволял трудоустраиваться, женщина помогла им найти работу в заведениях общественного питания. Говорит, что так она хотела научить их трудовой этике и тому, что ничто просто так не дается, это нужно заслужить.

Как родители вы будете решать, что подходит для вас и ваших детей, но для меня это сработало. Теперь мои дети уже взрослые, но домашние обязанности все еще распределяются, когда они возвращаются домой,

– резюмирует Херитедж-Горри.

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