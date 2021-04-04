Є дві причини, які впливають на те, чому у житті не з'явилося коханої людини та надійного партнера. Що це – читайте у матеріалі.

• Недостатня любов до себе

Ця нелюбов може проявлятися по-різному. Наприклад, хтось може не любити свій зовнішній вигляд, інші – не впевнені у своєму інтелекті чи почутті гумору.

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Як результат, складно спілкуватися з протилежною статтю та вірити в те, що можна бути комусь цікавим.

Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно побачити, скільки в тобі є краси, шарму та енергії. Також більше насичувати своє життя приємними моментами.

Побачити свою красу / Фото Adobe Stock

Якщо самому проблему подолати не вдається, варто звернутися до психолога, щоб розібратися у своїх страхах і нарешті виповзти з панцира ізольованості.

• Занадто сильна любов до інших

Звісно, хочеться якомога більше допомагати та підтримувати інших, нічого не вимагаючи натомість. Але потрібно пам'ятати, що навколо багато тих, хто буде цим користуватися.

Буває так, що починаєш спілкуватися з хорошою людиною, проте вона підсвідомо відчуває, що поруч емоційно сильніша особистість. Як результат, "виливає душу" та ділиться проблемами.

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З одного боку, це нормально для стабільних відносин. З іншого, починати спілкування з ситуації, коли людину потрібно рятувати від неї самої та всього світу, – погана ідея. Швидше за все, вона надалі буде сприймати тебе тільки, як психолога.