Як правильно просити вибачення у партнера: дієві поради від психолога

Одним з важливих елементів здорових та щасливих стосунків – є вміння просити вибачення. Замість того, щоб шукати винного та робити одне одному боляче, можна укріпити стосунки.

Джерело: The Huffington Post

Пари, які здатні щиро вибачати одне одному, можуть позбутися токсичного болю та сорому, які позбавляють емоційної єдності з партнером. Відповідну інформацію озвучив доктор Джон Готтман.

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► Визначте 2 причини, чому ви шкодуєте про свої дії чи слова. Пригадайте ті негативні емоції, які виникали у вас востаннє, коли хтось ображав. Це допоможе відчути більше співчуття до партнера.

Запитайте себе: чому я відчував потребу поводитись так, щоб завдати болю чи засмутити кохану людину? Чи були ці дії свідомими?



Чому шкодуєте / Фото Her Way​

► Візьміть відповідальність за свої слова та вчинки. Визнавайте, що зробили помилку. Наприклад, можна сказати: "Я беру відповідальність за свої дії. Мені шкода, що вони причинили тобі біль". Це допоможе змінити ваші стосунки.

► Використовуйте слова "Мені шкода" та "Я не мав рації". Вибачення приймуть з більшою ймовірністю, якщо будете використовувати ці слова. Будьте конкретними щодо того, чим ви образили чи збентежили свою половинку.

► Поясніть, як ви плануєте виправити завдану кривду, якщо це можливо. Наприклад, якщо ви образили свою тещу, можете запропонувати свої вибачення перед нею за обідом.

► Опишіть, що ви зробили чи сказали без жодних виправдань. Не варто звинувачувати партнера або когось іншого. Крім цього, варто казати не "ти", а "я". Наприклад: "Я кричала, тому що в мене був жахливий день і потрібно було повернутись до роботи. Мені дуже шкода, що я завдала тобі болю своєю поведінкою".



Без виправдань / Фото LoveDevani​

Не варто "кидатися" звинуваченнями та казати: "Ти обіцяв, що ми повечеряємо сьогодні о 6. Ти не дотримався своєї обіцянки, тому я не стрималась".

► Попросіть вибачення. Не варто забувати про те, що обставини мають сприяти приватній розмові та ніщо не повинно відривати, наприклад, телебачення, телефони, діти. Будьте конкретними щодо того, за що вибачаєтесь.

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► Не дозволяйте своїм ранам отруювати любов до своєї половинки. Забудьте про приречені на провал думки та про те, як втримати свою гордість. Краще обговоріть те, що трапилось, зі своїм партнером. Це дозволить вам залишити образи позаду і перейти до більш здорових стосунків.