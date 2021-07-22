Хороші та погані секрети задля безпеки: як пояснити дитині, що можна розповідати чужим людям

Деякі дорослі можуть використовувати довіру дитини задля власної мети. Малюки можуть розповісти секрети своєї родини іншим, не розуміючи, чому деяка інформація має залишатися лише між членами сім’ї.

Гарні сюрпризи

Наприклад, мова про сюрпризи, які зроблені своїми руками. Або новина про яку певний час може знати тільки маленьке коло людей, – поповнення у родині

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Головне в сюрпризі-секреті — тримати його у таємниці до останнього, особливо для того, кому він призначений.

Великі й маленькі секрети

Є добрі маленькі секрети, наприклад, коли бабуся пригощає другою порцією солоденького.

А є небезпечні таємниці. Їх використовують зловмисники. Варто пояснити дитині, що небезпечно мати спільні секрети з дорослою людиною. Якщо хтось просить тримати інформацію в секреті — це неодмінно потрібно розповісти батькам задля власної безпеки.

Розповідати батькам / Фото iStock

Особиста інформація

Є речі, які необхідно зберігати в таємниці, бо це повага до особистих кордонів та почуттів іншої людини. Не потрібно сусідам у ліфті розповідати, як ви отруїлися всієї родиною.

Як навчити дитину поважати кордони

Почніть стукати, перш ніж зайти до неї у кімнату. Дозвольте дитині переодягатися на самоті, якщо вона ніяковіє.

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Важливо, аби батьки завжди були на стороні дитині, щоб вона не розповіла. Реакція мами й тата – це вирішальний камінчик на вагах: розповідати батькам про все, чи ні.