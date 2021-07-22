Хорошие и плохие секреты ради безопасности: как объяснить ребенку, что можно рассказывать чужим

Некоторые взрослые могут использовать доверие ребенка ради собственной цели. Малыши могут рассказать секреты своей семьи другим, не понимая, почему некоторая информация должна оставаться только между членами семьи.

Хорошие сюрпризы

Например, речь о сюрпризах, которые сделаны своими руками. Или новость о которой некоторое время может знать только маленький круг людей, – пополнении в семье

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Главное в сюрпризе-секрете – держать его в тайне до последнего, особенно для того, кому он предназначен.

Большие и маленькие секреты

Есть хорошие маленькие секреты, например, когда бабушка угощает второй порцией сладкого.

А есть опасные тайны. Их используют злоумышленники. Стоит объяснить ребенку, что опасно иметь общие секреты со взрослым человеком. Если кто-то просит держать информацию в секрете – это непременно нужно рассказать родителям ради собственной безопасности.



Рассказывать родителям / Фото iStock

Личная информация

Есть вещи, которые необходимо хранить в тайне, потому что это уважение к личным границам и чувствам другого человека. Не нужно соседям в лифте рассказывать, как вы отравились всей семьей.

Как научить ребенка уважать границы

Начните стучать, прежде чем заходить к нему в комнату. Позвольте ребенку переодеваться в одиночестве, если он смущается.

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Важно, чтобы родители всегда были на стороне ребенку, чтобы он не рассказал. Реакция мамы и папы – это решающий камушек на весах: рассказывать родителям обо всем, или нет.