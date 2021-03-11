Як повернути у стосунки теплі почуття: 5 дієвих порад від психолога

Часто пари повідомляють, що їх стосунки охололи. Такі критичні періоди – поширена проблема. Психолог та сексолог Наталя Єжова дала поради, як підігріти взаємини та повернути почуття.

Перевірте, з ким ви спите у ліжку

Можливо, між вами спить дитина, кіт чи просто лежить подушка. Якщо якась річ чи тварина в ліжку, то між вами вже "гуляє вітер".

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Для дитини має бути поряд окреме ліжечко, куди будете її перекладати під час сну. А ще краще облаштувати дитячу кімнату. Також ні в якому разі не лягайте у різні ліжка, адже важливо спати разом та обмінюватися енергією.

Розмовляйте та слухайте

Проста розмова підтримує теплі відносини. У стосунках пари має бути не тільки телефонна переписка чи перегляд кіно разом, а живий діалог. Під час розмови важливо уважно слухати партнера. Після того, як поставили питання, не думайте, що скажете далі, а слухайте співрозмовника.



Розмовляйте та слухайте / Фото Jewish Family Services​

Не намагайтеся продумати ваш діалог наперед. Цікавтесь, що розповідає партнер, ставте уточнюючі запитання, аби дізнатися ще більше інформації та скоротити відстань між вами. Самі теж розповідайте про свої досягнення, про те, як пройшов день, про що ви мрієте, та як хотіли б провести найближчі вихідні, чи де відпочити.

Не забувайте про тактильний контакт

Обов’язково мають бути присутні обійми, будь-які дотики, ніжні поцілунки у щічку. Дослідження американських вчених довели, що обійми стимулюють вироблення гормону радості окситоцину. А це також підігріває стосунки.



Тактильний контакт / Фото Freepik

Їжте разом

Коли ви їсте разом, то проводите час одне з одним. Це найголовніше. А ще під час спільної вечері, наприклад, об’єднуються всі вищезгадані пункти. Заведіть таку традицію.

Кожній парі варто мати спільну традицію. Наприклад, танцювати разом зранку, бігати, займатись спортом, практикувати медитацію. Такі речі дуже зближають.

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Контактуйте очима

Хоч це і відбувається під час діалогу, але важливо акцентувати цей пункт, аби наголосити на його важливості. Хоча б раз в день виділіть час та спокійно подивіться одне одному в очі. Не дарма кажуть, що очі – дзеркало душі. Це справді так, тож такий контакт дуже потрібен у стосунках.