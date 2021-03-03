Як допомогти дитині побороти сором'язливість: причини виникнення

Джерело:Блог Дмитра Карпачова
Дитячу сором'язливість батьки можуть помітити вже з 2 років. А до 6 років стає зрозуміло, яким малюк буде в майбутньому – боязким чи жвавим. Тому важливо вчасно вжити заходів, щоб подолати сором'язливість на стадії зародження.
Крім цього, є ще сором'язливість, яка обумовлена вродженими чинниками. Її потрібно навчитися корегувати, проте в такому випадку без таких фахівців, як психолог чи корекційний педагог, – не обійтися.
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Сором'язлива дитина / Фото Spectrum Speech
1. Не потрібно загострювати увагу на сором'язливості. Цим батьки тільки можуть додати комплексів.
2. Не обговорюйте недоліки дитини в присутності інших дорослих, особливо сторонніх.
3. Приділяйте дитині якомога більше уваги, залучайте до справ і розваг всіх членів сім'ї.
4. Низька самооцінка – вірний супутник сором'язливості. Потрібно працювати й в цьому напрямку, наприклад, хвалити дитину, давайте їй можливість проявляти свої найкращі якості та таланти.
5. Вивчайте навичкам спілкування на практиці. Тобто буквально пояснюйте, що і в який момент потрібно говорити.
Навички спілкування / Фото The Conversation
6. Ніколи не змушуйте дитину робити те, чого вона боїться.
7. Поступово розширюйте коло спілкування, вчіть знайомитися з людьми, робити компліменти.
8. Прищеплювати дитині самостійність, щоб підвищити її самооцінку. Чим більше вона буде вміти й краще справлятися із завданнями, тим швидше відчує впевненість у своїх силах.
9. Гуртки та спортивні секції дуже корисні для сором'язливої дитини. Краще починати їх відвідувати не пізніше, ніж у віці 6 – 7 років.
10. Цікавтеся, які ситуації за день викликали страх і збентеження у сина чи доньки. Програвайте їх вдома, знаходьте оптимальні варіанти поведінки.
11. Підтримуйте дитину під час адаптації до будь-яких умов, які змінилися. Наприклад, перехід в інший клас, переїзд, поїздка на відпочинок.
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12. Спілкуйтеся в чаті, листуйтеся в соцмережах або месенджері з підлітком протягом дня. Ви повинні бути доступні для екстреної підтримки.
13. Розповідайте про свій досвід спілкування з протилежною статтю. Висловлюйте розуміння почуттів підлітка, який соромиться перед симпатичною дівчинкою або хлопчиком.
14. Запасіться терпінням і не соромтеся демонструвати любов і прийняття. Сором'язливим дітям вони життєво важливі.