Незалежно від того, чи стикаєтесь чоловіком з шоком чи роками чекав цього, проте момент, коли він дізнається, що стане батьком – є визначальним для життя. Нормально мати поєднання почуттів, які скачуть від щирої радості до відвертого терору, навіть якщо це те, чого він завжди хотів.

Поговоріть про виховання дітей із партнеркою

Обговоріть важливі та суперечливі питання щодо виховання дитини з партнеркою. Якими батьками ви плануєте стати? Хочете, щоб дитина спала в дитячому ліжечку у своїй кімнаті? Ви обоє будете працювати? Які у вас плани щодо догляду за дитиною?

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При цьому важливо пам'ятати, що усі ці речі поки теоретичні. Коли народиться дитина, ваші почуття і плани можуть змінитися.



Народження дитини / Фото We Heart It​

Потурбуйтеся про власне здоров’я

Ще до народження дитини час зосередитися на власному здоров'ї. Наприклад, якщо ви курите, то варто спробувати кинути. Крім цього, змінити звички в їжі. Правильне харчування допоможе легше пережити довгі дні та ночі з новими батьківськими обов'язками. Якщо ви давно не ходили до лікаря, заплануйте медичний огляд.

Станьте командним гравцем

Навіть, якщо романтичні відносини з партнеркою не складуться, проте тепер через дитину ви пов'язані на все життя. Потрібно навчитися взаємодіяти, як команда – розподілити обов’язки так, щоб всім було зручно.

Ваша команда повинна вирішити, наприклад, хто буде присутній на пологах, як скоро ви зустрінете гостей, і мільйон інших рішень.

Зрозумійте, яким батьком ви хочете бути

Не у всіх бувають хороші стосунки з батьком. Якщо вам пощастило мати власного чудового батька, можливо, ви захочете бути таким же, як він.



Яким батьком хочете стати / Фото 500px

Якщо тато – не той, з кого варто брати приклад, може виникнути нервовий стан через свою майбутню роль. Хороша новина в тому, що ви самі вирішуєте, як підходити до батьківства. Для цього потрібно знайти свій власний приклад для наслідування. Ви створюєте цю роль з нуля, і вам вирішувати, якою вона має бути.

Ходіть на консультації з партнеркою

Передпологові консультації – чудовий спосіб більше дізнатися про вагітність та про розвиток дитини.

Крім цього, ви можете почути багато жартів про те, як закінчиться ваше сексуальне життя з народженням дитини. Реальність така, що відновлення після вагітності вимагає часу.

Важливо бути чуйним до всіх змін, через які ви обоє проходите і спілкуватися зі своїм партнером про потреби, коли справа стосується близькості та сексу.

Допомагайте в приготуванні до зустрічі з немовлям

Дізнайтеся, як встановити та використовувати автокрісло.

Зберіть меблі або пофарбуйте дитячу кімнату.

Дослідіть, які дитячі візки кращі.

Пройдіть разом з партнеркою курс підготовки до пологів або годування грудьми.



Допомагайте / Фото Babylist​

Розділіть обов'язки

У перші дні татам може здаватися, що їх роль не така важлива, проте насправді це не так. Кілька дій, які може робити батько для новонародженого:

Міняйте підгузки – не тільки вдень, але і вночі при пробудженні.

Купайте дитину.

Проводьте час з малюком в контакті шкіра до шкіри.

Читайте дитині.

Беріть на себе такі обов'язки, як посуд і прання.

Зберігайте почуття гумору

Виховувати дитину – складно і втомливо. Але це також весело, цікаво та корисно. Ключ до того, щоб пережити моменти – як хороші, так і погані – це вміння сміятися.

Спіть

Вашому партнерові потрібен сон. Вам потрібен сон. Вашій дитині потрібен сон. Спіть по черзі, дрімайте, коли можете. Переконайтеся, що у всіх в домі є можливість виспатися.

Знайте, що ви важливі для вашої дитини

У житті вашого малюка буде багато етапів. Іноді ви можете відчувати себе менш важливим. Якщо ви працюєте, робота поза домом не робить вас поганим батьком – ви забезпечуєте свою сім'ю.

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Батьківство полягає в тому, щоб залишатися в ньому надовго. Ваша присутність в житті дитини – це подарунок, який ви даруєте їй і собі щодня.