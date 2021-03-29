Як чоловіку підготуватися стати хорошим татом: важливі поради
Незалежно від того, чи стикаєтесь чоловіком з шоком чи роками чекав цього, проте момент, коли він дізнається, що стане батьком – є визначальним для життя. Нормально мати поєднання почуттів, які скачуть від щирої радості до відвертого терору, навіть якщо це те, чого він завжди хотів.
Джерело:Healthline
Поговоріть про виховання дітей із партнеркою
Обговоріть важливі та суперечливі питання щодо виховання дитини з партнеркою. Якими батьками ви плануєте стати? Хочете, щоб дитина спала в дитячому ліжечку у своїй кімнаті? Ви обоє будете працювати? Які у вас плани щодо догляду за дитиною?
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При цьому важливо пам'ятати, що усі ці речі поки теоретичні. Коли народиться дитина, ваші почуття і плани можуть змінитися.
Народження дитини / Фото We Heart It
Потурбуйтеся про власне здоров’я
Ще до народження дитини час зосередитися на власному здоров'ї. Наприклад, якщо ви курите, то варто спробувати кинути. Крім цього, змінити звички в їжі. Правильне харчування допоможе легше пережити довгі дні та ночі з новими батьківськими обов'язками. Якщо ви давно не ходили до лікаря, заплануйте медичний огляд.
Станьте командним гравцем
Навіть, якщо романтичні відносини з партнеркою не складуться, проте тепер через дитину ви пов'язані на все життя. Потрібно навчитися взаємодіяти, як команда – розподілити обов’язки так, щоб всім було зручно.
Ваша команда повинна вирішити, наприклад, хто буде присутній на пологах, як скоро ви зустрінете гостей, і мільйон інших рішень.
Зрозумійте, яким батьком ви хочете бути
Не у всіх бувають хороші стосунки з батьком. Якщо вам пощастило мати власного чудового батька, можливо, ви захочете бути таким же, як він.
Яким батьком хочете стати / Фото 500px
Якщо тато – не той, з кого варто брати приклад, може виникнути нервовий стан через свою майбутню роль. Хороша новина в тому, що ви самі вирішуєте, як підходити до батьківства. Для цього потрібно знайти свій власний приклад для наслідування. Ви створюєте цю роль з нуля, і вам вирішувати, якою вона має бути.
Ходіть на консультації з партнеркою
Передпологові консультації – чудовий спосіб більше дізнатися про вагітність та про розвиток дитини.
Крім цього, ви можете почути багато жартів про те, як закінчиться ваше сексуальне життя з народженням дитини. Реальність така, що відновлення після вагітності вимагає часу.
Важливо бути чуйним до всіх змін, через які ви обоє проходите і спілкуватися зі своїм партнером про потреби, коли справа стосується близькості та сексу.
Допомагайте в приготуванні до зустрічі з немовлям
- Дізнайтеся, як встановити та використовувати автокрісло.
- Зберіть меблі або пофарбуйте дитячу кімнату.
- Дослідіть, які дитячі візки кращі.
- Пройдіть разом з партнеркою курс підготовки до пологів або годування грудьми.
Допомагайте / Фото Babylist
Розділіть обов'язки
У перші дні татам може здаватися, що їх роль не така важлива, проте насправді це не так. Кілька дій, які може робити батько для новонародженого:
- Міняйте підгузки – не тільки вдень, але і вночі при пробудженні.
- Купайте дитину.
- Проводьте час з малюком в контакті шкіра до шкіри.
- Читайте дитині.
- Беріть на себе такі обов'язки, як посуд і прання.
Зберігайте почуття гумору
Виховувати дитину – складно і втомливо. Але це також весело, цікаво та корисно. Ключ до того, щоб пережити моменти – як хороші, так і погані – це вміння сміятися.
Спіть
Вашому партнерові потрібен сон. Вам потрібен сон. Вашій дитині потрібен сон. Спіть по черзі, дрімайте, коли можете. Переконайтеся, що у всіх в домі є можливість виспатися.
Знайте, що ви важливі для вашої дитини
У житті вашого малюка буде багато етапів. Іноді ви можете відчувати себе менш важливим. Якщо ви працюєте, робота поза домом не робить вас поганим батьком – ви забезпечуєте свою сім'ю.
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