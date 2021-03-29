Независимо от того, сталкиваетесь мужчина с шоком или годами ждал этого, но момент, когда он узнает, что станет отцом – является определяющим для жизни. Нормально иметь сочетание чувств, которые скачут от искренней радости до откровенного террора, даже если это то, чего он всегда хотел.

Поговорите о воспитании детей с партнершей

Обсудите важные и спорные вопросы по воспитанию ребенка с партнершей. Какими родителями вы планируете стать? Хотите, чтобы ребенок спал в детской кроватке в своей комнате? Вы оба будете работать? Какие у вас планы по уходу за ребенком?

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При этом важно помнить, что все эти вещи пока теоретические. Когда родится ребенок, ваши чувства и планы могут измениться.



Рождение ребенка / Фото We Heart It

Позаботьтесь о своем здоровье

Еще до рождения ребенка время сосредоточиться на собственном здоровье. Например, если вы курите, то стоит попробовать бросить. Кроме этого, изменить привычки в еде. Правильное питание поможет легче пережить долгие дни и ночи с новыми родительскими обязанностями. Если вы давно не ходили к врачу, запланируйте медицинский осмотр.

Станьте командным игроком

Даже если романтические отношения с партнершей не сложатся, однако теперь за ребенка вы связаны на всю жизнь. Нужно научиться взаимодействовать, как команда – распределить обязанности так, чтобы всем было удобно.

Ваша команда должна решить, например, кто будет присутствовать на родах, как скоро вы встретите гостей, и миллион других решений.

Поймите, каким отцом вы хотите быть

Не у всех бывают хорошие отношения с отцом. Если вам посчастливилось иметь собственного замечательного папу, возможно, вы захотите быть таким же, как он.



Каким отцом хотите стать / Фото 500px

Если папа – не тот, с кого стоит брать пример, может возникнуть нервное состояние из-за своей будущей роли. Хорошая новость в том, что вы сами решаете, как подходить к отцовству. Для этого нужно найти свой собственный пример для подражания. Вы создаете эту роль с нуля, и вам решать, какой она должна быть.

Ходите на консультации с партнершей

Предродовые консультации – отличный способ больше узнать о беременности и о развитии ребенка.

Кроме этого, вы можете услышать много шуток о том, как закончится ваша сексуальная жизнь с рождением ребенка. Реальность такова, что восстановление после беременности требует времени.

Важно быть чутким ко всем изменениям, через которые вы оба проходите и общаться со своим партнером о потребности, когда дело касается близости и секса.

Помогайте в приготовлении к встрече с младенцем

Узнайте, как установить и использовать автокресло.

Соберите мебель или покрасьте детскую комнату.

Исследуйте, какие детские коляски лучше.

Пройдите вместе с партнершей курс подготовки к родам и кормления грудью.



Помогайте / Фото Babylist

Разделите обязанности

В первые дни папам может показаться, что их роль не столь важна, однако на самом деле это не так. Несколько действий, которые может делать отец для новорожденного:

Меняйте подгузники – не только днем, но и ночью при пробуждении.

Купайте ребенка.

Проводите время с малышом в контакте кожа к коже.

Читайте ребенку.

Берите на себя такие обязанности, как посуда и стирки.

Сохраняйте чувство юмора

Воспитывать ребенка – сложно и утомительно. Но это также весело, интересно и полезно. Ключ к тому, чтобы пережить моменты – как хорошие, так и плохие – это умение смеяться.

Спите

Вашему партнеру нужен сон. Вам нужен сон. Вашему ребенку нужен сон. Спите по очереди, дремлете, когда можете. Убедитесь, что у всех в доме есть возможность выспаться.

Знайте, что вы важны для вашего ребенка

В жизни вашего малыша будет много этапов. Иногда вы можете чувствовать себя менее важным. Если вы работаете, работа вне дома не делает вас плохим отцом – вы обеспечиваете свою семью.

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Отцовство заключается в том, чтобы оставаться в нем надолго. Ваше присутствие в жизни ребенка – это подарок, который вы дарите ему и себе каждый день.