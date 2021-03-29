Как мужчине подготовиться стать хорошим отцом: важные советы
Независимо от того, сталкиваетесь мужчина с шоком или годами ждал этого, но момент, когда он узнает, что станет отцом – является определяющим для жизни. Нормально иметь сочетание чувств, которые скачут от искренней радости до откровенного террора, даже если это то, чего он всегда хотел.
Источник:Healthline
Поговорите о воспитании детей с партнершей
Обсудите важные и спорные вопросы по воспитанию ребенка с партнершей. Какими родителями вы планируете стать? Хотите, чтобы ребенок спал в детской кроватке в своей комнате? Вы оба будете работать? Какие у вас планы по уходу за ребенком?
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При этом важно помнить, что все эти вещи пока теоретические. Когда родится ребенок, ваши чувства и планы могут измениться.
Рождение ребенка / Фото We Heart It
Позаботьтесь о своем здоровье
Еще до рождения ребенка время сосредоточиться на собственном здоровье. Например, если вы курите, то стоит попробовать бросить. Кроме этого, изменить привычки в еде. Правильное питание поможет легче пережить долгие дни и ночи с новыми родительскими обязанностями. Если вы давно не ходили к врачу, запланируйте медицинский осмотр.
Станьте командным игроком
Даже если романтические отношения с партнершей не сложатся, однако теперь за ребенка вы связаны на всю жизнь. Нужно научиться взаимодействовать, как команда – распределить обязанности так, чтобы всем было удобно.
Ваша команда должна решить, например, кто будет присутствовать на родах, как скоро вы встретите гостей, и миллион других решений.
Поймите, каким отцом вы хотите быть
Не у всех бывают хорошие отношения с отцом. Если вам посчастливилось иметь собственного замечательного папу, возможно, вы захотите быть таким же, как он.
Каким отцом хотите стать / Фото 500px
Если папа – не тот, с кого стоит брать пример, может возникнуть нервное состояние из-за своей будущей роли. Хорошая новость в том, что вы сами решаете, как подходить к отцовству. Для этого нужно найти свой собственный пример для подражания. Вы создаете эту роль с нуля, и вам решать, какой она должна быть.
Ходите на консультации с партнершей
Предродовые консультации – отличный способ больше узнать о беременности и о развитии ребенка.
Кроме этого, вы можете услышать много шуток о том, как закончится ваша сексуальная жизнь с рождением ребенка. Реальность такова, что восстановление после беременности требует времени.
Важно быть чутким ко всем изменениям, через которые вы оба проходите и общаться со своим партнером о потребности, когда дело касается близости и секса.
Помогайте в приготовлении к встрече с младенцем
- Узнайте, как установить и использовать автокресло.
- Соберите мебель или покрасьте детскую комнату.
- Исследуйте, какие детские коляски лучше.
- Пройдите вместе с партнершей курс подготовки к родам и кормления грудью.
Помогайте / Фото Babylist
Разделите обязанности
В первые дни папам может показаться, что их роль не столь важна, однако на самом деле это не так. Несколько действий, которые может делать отец для новорожденного:
- Меняйте подгузники – не только днем, но и ночью при пробуждении.
- Купайте ребенка.
- Проводите время с малышом в контакте кожа к коже.
- Читайте ребенку.
- Берите на себя такие обязанности, как посуда и стирки.
Сохраняйте чувство юмора
Воспитывать ребенка – сложно и утомительно. Но это также весело, интересно и полезно. Ключ к тому, чтобы пережить моменты – как хорошие, так и плохие – это умение смеяться.
Спите
Вашему партнеру нужен сон. Вам нужен сон. Вашему ребенку нужен сон. Спите по очереди, дремлете, когда можете. Убедитесь, что у всех в доме есть возможность выспаться.
Знайте, что вы важны для вашего ребенка
В жизни вашего малыша будет много этапов. Иногда вы можете чувствовать себя менее важным. Если вы работаете, работа вне дома не делает вас плохим отцом – вы обеспечиваете свою семью.
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Отцовство заключается в том, чтобы оставаться в нем надолго. Ваше присутствие в жизни ребенка – это подарок, который вы дарите ему и себе каждый день.
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