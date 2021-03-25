Коли батьки сваряться й проявляються ознаки домашнього насильства одне до одного, дитина не почувається в безпеці. Як результат, це призводить до серйозних проблем у її розвитку.

Емоційні проблеми

Діти переймають моделі поведінки в батьків, спостерігаючи за ними й беручи з них приклад. Це стосується і способів вирішення конфліктів. Завдяки їх прикладу, дитина може навчитися розв'язувати проблеми через істерики, бійки чи суперечки.

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Також вона може зробити висновок, що проявляти емоції небезпечно, бо вони призводять до конфліктів з близькими людьми. Через це дитина починає пригнічувати свої емоції, стає замкнутою, емоційно стриманою, уникає контактів з тими, хто її оточує.



Емоційні проблеми / Фото iStock

Проблеми з довірою

Батьки, які часто сваряться, дають зрозуміти дитині, що близькість може приносити страждання. Хоча в інших випадках дитина бачить, що батьки люблять один одного, тому сімейні сварки засмучують її.

Як результат, вона може втратити довіру до людей зі свого оточення, почати уникати близьких стосунків, щоб не завдати собі болю. Виростає з переконанням, що близькі стосунки завжди призводять до сварок і насильства.



Проблеми з довірою / Фото Key to Kids​

Занепокоєння та страх

Дитина втрачає почуття захищеності, коли бачить прояви домашнього насильства з боку батька або матері. Вона не впевнена, що батьки зможуть її захистити, подбати про неї, тому що бачить їх ставлення один до одного. У результаті навколишній світ здається дитині загрозливим і небезпечним.

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Провина й сором

Батьківські сварки викликають у дитини почуття провини, сорому або злості на самого себе. У неї розвивається невпевненість у собі. У майбутньому така дитина з труднощами зможе постояти за себе, тому що підсвідомо вона завжди почувається винною.