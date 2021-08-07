Як обрати та перевірити вживаний велосипед: поради батькам для безпеки дітей та підлітків

Новий велосипед від відомого бренду коштує дорого. При цьому купити аналогічну модель з рук можна значно дешевше. Продають їх з різних причин: хтось переїжджає і не хоче зберігати зайві речі, а комусь просто потрібні гроші. Відшукати ідеальний велосипед не за всі гроші світу можливо. Головне знати, як правильно оцінити його стан і на що звернути увагу при покупці.

Спеціально для "Сім'я 24" гіперпростір оголошень IZI.ua підготував список корисних порад, які допоможуть купити велосипед мрії з рук і не прогадати.

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Визначтеся з моделлю

Перед покупкою велосипеда, визначитеся, в якому місці будете кататися: в місті, на дачі, в парку або по велодоріжках. Від вибору місцевості залежить, яка саме модель потрібна. Наприклад, кантрійний велосипед відмінно розсікає як по місту, так і по бездоріжжю. Фікс підійде тільки для міської їзди, а BMX – для екстремальних гонок по місту та трюків.



Підліток на BMX / Фото Best Comfort Bike

Підберіть відповідний розмір рами

Щоб їздити з комфортом, важливо підібрати розмір рами під зріст і вагу. Матеріал також має значення і впливає на тип велосипеда. Сталева рама – підходить для туристичних маршрутів, карбонова – для шосейників. Алюмінієва вважається самою універсальною і підходить для більшості моделей велосипедів.

Як відшукати найкращий варіант

Орієнтуйтеся на відомі бренди. Налаштуйте пошук так, щоб показувалися оголошення тільки про продаж велосипедів з рук і бажано від приватних продавців.

Якщо ви новачок і не дуже розбираєтеся в тонкощах велосипедної справи, краще орієнтуватися на відомі марки. Після того як визначилися з вибором, не зайвим буде вивчити відгуки про обрані моделі в інтернеті.

Вивчіть фото. Віддавайте перевагу продавцям, які додають в оголошення не тільки фото велосипеда загалом, але і його деталі.



Деталі велосипеда / Фото Integratív Tréningek​

Не соромтеся ставити питання. Поцікавтеся у продавця, чи в порядку документи на велосипед, що підтверджують його справжність. Дізнайтеся причину продажу, чи є дефекти. Якщо фотографій деталей немає, то попросіть їх зробити. Це заощадить ваш час і допоможе відсікти недолугих продавців.

В хорошому оголошенні повинно бути:

Фотографії велосипеда загалом.

Оголошення дає людина, а не компанія.

Є опис велосипеда, а в ідеалі – вказані конкретні запчастини.

Вказана марка, модель і рік випуску.



Приклад оголошення / Фото IZI.ua​

Передоплата. Якщо продавець просить відправити передоплату заздалегідь, швидше за все, це шахрай. Щоб уникнути ризику, замовляйте доставку з післяплатою. Якщо такої опції немає, вибирайте пошту і накладений платіж.

Багато популярних майданчиків розв'язують проблему передоплати за допомогою послуги безпечного платежу. Запропонуйте зробити покупку скориставшись цією послугою. Це працює так: після оплати товару сервіс заморожує суму.

Гроші надходять продавцеві тільки після того, як покупець отримав товар і переконався, що з ним все в порядку. Якщо товар не підійшов – гроші повертаються на карту покупця.

Що перевірити при зустрічі

• Огляньте раму

Рама – одна з найважливіших частин велосипеда. Від неї залежить міцність байка, а значить і безпека. Недобросовісні продавці можуть обклеїти раму наклейками, щоб приховати вм'ятини та тріщини. Їх не повинно бути.

Якщо трапився такий варіант – попросіть продавця зняти їх. Як правило, у моделей відомих марок на рамі біля педалей є серійний номер, за яким можна перевірити байк на офіційному сайті бренду.

• Перевірте пробіг

Цифри пробігу перед продажем часто скручують. Не дати себе обдурити та дізнатися реальний стан справ допоможе вимірювач зносу ланцюга. Обов'язково придбайте його і візьміть собою на зустріч. Якщо купуєте відомий бренд, не полінуйтеся дізнатися ціну моделі в новому стані. Ці дані допоможуть зорієнтуватися, скільки приблизно повинен коштувати старий байк конкретно вашої моделі.

• Перевірте вилку

Велосипедна вилка з'єднує колесо і раму. Саме вона багато в чому визначає стиль катання. Від її стану залежить, наскільки легко буде управляти байком.

Для перевірки досить натиснути на неї пару раз. Якщо при натисканні почули шум або скрипи, саме час просити знижку. Вилка повинна працювати плавно. Також на ній не повинно бути тріщин, подряпин і роздутої фарби.

• Огляньте втулку і колеса

Переверніть велосипед догори ногами та прокрутіть колеса. Вони повинні крутитися рівно, скрипів, заїдання і шуму від підшипників бути не повинно. "Вісімки" – дефект, при якому частина обода відхиляється від площини обертання. Виявити ділянку з "вісімкою" просто – при прокручуванні вона буде відходити в бік від площини обертання.

Після перевірки коліс час діагностувати втулку. Покачайте колесо вправо-вліво і переконайтеся, що у втулці немає люфту. Далі зніміть колесо з велосипеда. Візьміться за вісь втулки та покрутіть її. Ось повинна обертатися легко, з рівномірним зусиллям. Звуків і скрипів при обертанні бути не повинно.

• Перевірте гальма

Огляньте гальмівні ручки. Вони повинні натискатись плавно і легко. Щоб перевірити стан дискових гальмівних колодок, доведеться зробити тест-драйв. Проїдьте деяку відстань, а потім різко загальмуєте.



Велосипед для підлітка / Фото Freepik​

Скрип, тріск і інші звуки, що лякають говорять про те, що на колодки потрапило масло. Погана новина в тому, що воно не вимивається і в цьому випадку гальмівні колодки доведеться замінити.

• Перевірте ланцюг

Будь-який ланцюг з часом розтягується і приходить в непридатність. Щоб перевірити його стан, знадобиться вимірювач зносу ланцюга. Цей інструмент також називають "калібр".

• Перевірте каретку і педалі

Система велосипеда – складається з зірочок, каретки і двох шатунів – механізмів, що передають зусилля від педалей до ланцюга. Каретка з'єднує раму з системою та обертає її.

Щоб перевірити каретку, візьміть шатун в руку і покачайте їм з боку в бік. Люфт повинен бути відсутнім. Якщо чуєте шум і тріск, є ймовірність, що каретка прийшла в непридатність. Також перевірте педалі на обертання. Хід повинен бути плавним.

• Перевірте перемикання передач

Прокатаєтеся на велосипеді, перемикаючи важелі передач. Після перемикання ланцюг повинна перекинутися на іншу зірку. Якщо цього не відбувається, то з системою перемикання передач проблеми.

Також переконайтеся у відповідності швидкостей зірок. Перша зірка спереду знаходиться ближче до рами, вона маленька, а ззаду – велика. Якщо є невідповідність, то ланцюг буде перескакувати з однієї зірки на іншу. Це призведе до швидкого зносу зірок і зносу ланцюга.

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Купувати велосипед з рук або віддати перевагу новому байку – вибір за вами. В обох випадках є свої переваги та недоліки. Якщо вирішили заощадити, скористайтеся нашими рекомендаціями, щоб вибрати максимально відмінний варіант за найкращою ціною.