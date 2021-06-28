Катайтеся на велосипедах

Вечірні прогулянки на велосипедах – це чудове заняття, як дітям, так і батькам. Це не тільки весело, а й корисно для фізичного розвитку малюка. Крім цього, батьки можуть заохочувати дитину кататися з друзями, а самі зайнятися в цей час своїми справами.

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Виїздіть на природу, аби подивитися на зорі

Дитині сподобається ідея не спати всю ніч ще й задля такого цікавого заняття – зібратися сім'єю, аби дивитися на зорі. Наприклад, на вихідні можна поїхати на природу за місто. Якщо живете в приватному будинку, можете поставити намет у дворі. Розкажіть дитині про зірки та планети, навчіть знаходити на небі сузір'я.



Дивитися на зорі / Фото iStock

Влаштуйте пікнік у парку

Також можете відправитися на природу задля пікніка. Візьміть з собою трохи їжі для перекусу, бадмінтон або м'яч. Не забудьте про головні убори та сонцезахисний крем. Відкрита місцевість дозволить дитині побігати та пограти.

Сходіть на пляж

Купання і плавання – гарне заняття для літнього вечора. Діти люблять купатися, крім того, вони проявляють фізичну активність, що дуже корисно для здоров'я. Купатися ввечері краще, ніж вранці. Сонце сідає повільніше, ніж підійматися, тому ймовірність того, що дитина обгорить на сонці або отримає тепловий удар, нижча.



На пляж з дітьми / Фото Westend61

Грайте в бадмінтон або кидайте фрісбі

Поділіться на дві команди й зіграйте всією сім'єю в бадмінтон. Подібні ігри допомагають батькам зблизитися з дітьми. Також ви можете пограти з фрісбі на дитячому майданчику або в найближчому парку. Так ви й ваша дитина будете проявляти фізичну активність, не відчуваючи втоми від спеки.

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Грайте з дитиною в хованки

Дітям цікавіше грати в хованки ввечері, коли сідає сонце. Шукати тих, хто сховався, стає важче, і від цього грати стає цікавіше. Дозвольте дитині довше пограти з однолітками ввечері. Проте переконайтеся, що вона не піде з двору, і ви будете знати, де вона знаходиться.