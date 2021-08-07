Как выбрать подержанный велосипед: советы родителям для безопасности детей и подростков

Новый велосипед от известного бренда стоит дорого. При этом купить аналогичную модель с рук можно значительно дешевле. Продают их по разным причинам: кто-то переезжает и не хочет хранить лишние вещи, а кому-то просто нужны деньги. Отыскать идеальный велосипед не за все деньги мира возможно. Главное знать, как правильно оценить его состояние и на что обратить внимание при покупке.

Специально для "Cемья 24" гиперпространство объявлений IZI.ua подготовили список полезных советов, которые помогут купить велосипед мечты с рук и не прогадать.

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Определитесь с моделью

Перед покупкой велосипеда, определитесь, в каком месте будете кататься: в городе, на даче, в парке или по велодорожкам. От выбора местности зависит, какая именно модель нужна. Например, кантрийный велосипед отлично рассекает как по городу, так и по бездорожью. Фикс подойдет только для городской езды, а BMX — для экстремальных гонок по городу и трюков.



Подросток на BMX / Фото Best Comfort Bike

Подберите подходящий размер рамы

Чтобы ездить с комфортом, важно подобрать размер рамы под рост и вес. Материал также имеет значение и влияет на тип велосипеда. Стальная рама — подходит для туристических маршрутов, карбоновая — для шоссейников. Алюминиевая считается самой универсальной и подходит для большинства моделей велосипедов.

Как отыскать отличный вариант

Ориентируйтесь на известные бренды. Настройте поиск так, чтобы показывались объявления только о продаже велосипедов с рук и желательно от частных продавцов.

Если вы новичок и не очень разбираетесь в тонкостях велосипедного дела, лучше ориентироваться на известные марки. После того как определились с выбором, не лишнем будет изучить отзывы о выбранной модели в интернете.

Изучите фото. Отдавайте предпочтение продавцам, которые добавляет в объявление не только фото велосипеда целиком, но и его деталей.

Деталі велосипеда / Фото Integratív Tréningek

Не стесняйтесь задавать вопросы. Поинтересуйтесь у продавца, в порядке ли документы на велосипед, подтверждающие его подлинность. Узнайте причину продажи, есть ли дефекты. Если фотографий деталей нет, то попросите их сделать. Это сэкономит ваше время и поможет отсечь непутевых продавцов.

В хорошем объявлении должно быть:

Фотографии велосипеда целиком.

Объявление дает человек, а не компания.

Есть описание велосипеда, а в идеале — указаны конкретные запчасти.

Указана марка, модель и год выпуска.

Пример объявления / Фото IZI.ua

Предоплата. Если продавец просит отправить предоплату заранее, скорее всего, это мошенник. Чтобы избежать риска, заказывайте доставку с постоплатой. Если такой опции нет, выбирайте почту и наложенный платеж.

Многие популярные площадки решают проблему предоплаты с помощью услуги безопасного платежа. Предложите продавцу совершить покупку воспользовавшись этой услугой. Это работает так: после оплаты товара сервис замораживают сумму.

Деньги поступают продавцу только после того, как покупатель получил товар и убедился, что с ним все в порядке. Если товар не подошел — деньги возвращаются на карту покупателя.

Что проверить при встрече

• Осмотрите раму

Рама — одна из самых важных частей велосипеда. От нее зависит прочность байка, а значит и безопасность. Недобросовестные продавцы могут оклеить раму наклейками, чтобы скрыть вмятины, сколы и трещины. Их быть не должно.

Если попался такой вариант — попросите продавца снять их. Как правило, у моделей известных марок на раме возле педалей есть серийный номер, по которому можно проверить байк на официальном сайте бренда.

• Проверьте пробег

Цифры пробега перед продажей скручивают многие. Не дать себя обмануть и узнать реальное положение дел поможет измеритель износа цепи. Обязательно приобретите его и возьмите собой на встречу. Если покупаете известный бренд, не поленитесь узнать цену модели в новом состоянии. Эти данные помогут сориентироваться, сколько примерно должен стоить подержанный байк конкретно вашей модели.

• Проверьте вилку

Велосипедная вилка соединяет колесо и раму. Именно она во многом определяет стиль катания. От ее состояния зависит, насколько легко будет управлять байком.

Для проверки достаточно нажать на нее пару раз. Если при нажатии услышали шум или скрипы, самое время просить скидку. Вилка должна работать плавно. Также на ней должно быть трещин, царапин и вздутой краски.

• Осмотрите втулку и колеса

Переверните велосипед вверх ногами и прокрутите колеса. Они должно крутиться ровно, скрипов, заедания и шума от подшипников быть не должно. “Восьмерки” — дефект, при котором часть обода отклоняется от плоскости вращения. Обнаружить участок с “восьмеркой” просто — при прокрутке он будет отходить в сторону от плоскости вращения.

После проверки колес самое время диагностировать втулку. Покачайте колесо вправо-влево и убедитесь, что во втулке нет люфта. Далее снимите колесо с велосипеда. Возьмитесь за ось втулки и повращайте ее. Ось должна вращаться легко, с равномерным усилием. Звуков и скрипов при вращении быть не должно.

• Проверьте тормоза

Осмотрите тормозные ручки. Они должны нажиматься плавно и легко. Чтобы проверить состояние дисковых тормозных колодок, придется сделать тест-драйв. Проедьте некоторое расстояние, а потом резко затормозите.

Велосипед для подростка / Фото Freepik

Скрип, треск и другие пугающие звуки говорят о том, что на колодки попало масло. Плохая новость в том, что оно не вымывается и в этом случае тормозные колодки придется заменить.

• Проверьте цепь

Любая цепь со временем растягивается и приходит в негодность. Чтобы проверить ее состояние, понадобится измеритель износа цепи. Этот инструмент также называют “калибр”.

• Проверьте каретку и педали

Система велосипеда — состоит из звездочек, каретки и двух шатунов — механизмов, передающих усилие от педалей к цепи. Каретка соединяет раму с системой и вращает ее.



Чтобы проверить каретку, возьмите шатун в руку и покачайте им из стороны в сторону. Люфт должен отсутствовать. Если слышите шум и треск, есть вероятность, что каретка пришла в негодность. Также проверьте педали на вращение. Ход должен быть плавным.

• Проверьте переключения передач

Прокатитесь на велосипеде, переключая рычаги передач. После переключения цепь должна перекинуться на другую звезду. Если этого не происходит, то с системой переключения передач проблемы.



Также убедитесь в соответствии скоростей звездам. Первая звезда спереди находится ближе к раме, она маленькая, а сзади — большая. Если есть несоответствие, то цепь будет перескакивать с одной звезды на другую. Это приведет к быстрому износу звезд и износу цепи.

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Покупать велосипед с рук или отдать предпочтение новому байку — выбор за вами. В обоих случаях есть свои преимущества и недостатки. Если решили сэкономить, воспользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы выбрать максимально отличный вариант по лучшей цене.