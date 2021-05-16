Як обрати няню для дитини: на що звертати увагу та які питання ставити

Коли батьки відсутні, няня повинна дотримуватися їх цінностей. Діти копіюють те, що бачать, тому неодмінно будуть повторювати за нянею. Саме тому важливо, щоб вона імпонувала батькам та транслювала їх цінності дитині.

Знайомлячись з претенденткою в няні, прослідкуйте, як швидко вона встановить контакт з дитиною, чи дослухається до ваших порад, чи запише рекомендації.

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Також у перші 10 хвилин спілкування будьте поруч з малюком, а потім спробуйте вийти з кімнати.

Коли дитина починає залишатися з нянею, щодня цікавтеся, як пройшов день, чим малюк займався, що їв, де гуляв. Декілька разів можете прийти додому несподівано та подивіться, чим займається няня, наскільки охайною та щасливою виглядає дитина.

Питання для співбесіди

Яка освіта?

Чи є хобі?

Чи був досвід роботи з 2 дітьми? Як організуєте їх спілкування та ігри?

З ким цікавіше працювати: з хлопчиком або дівчинкою? Якого віку?

Чого найбільше потребує дитина цього віку?

Чому залишили попередню роботу?

Де живете?

Чи маєте маленьких дітей?

Чи зможете організувати невелике дитяче свято?

Чи готові залишитися з дитиною на ніч?

Чи є закордонний паспорт?

Дитина сильно вдарилася. Що будете робити?

Чи можна карати дитину та за що?

Чи згодні працювати, якщо у квартирі буде встановлено відеоспостереження?

З появою няні ролі в сім'ї повинні залишитися незмінними. Наприклад, няня повинна називати дитину тільки на ім'я без зменшувально-пестливих форм і постійно згадувати батьків. Так дитина буде відчувати присутність рідних, навіть коли тих немає поруч.

Як контролювати ситуацію вдома

Встановіть у квартирі відеоспостереження. Це потрібно для того, аби у спірних ситуаціях можна було подивитися чи послухати запис.

Наприклад, якщо няня йде до дитини, яка тільки робить перші кроки, синці та забої неминучі. Щоб не було претензій, краще поставити відеоспостереження. Про зйомку або записи потрібно обов'язково попередити.

Няня для дитини / Фото barntotal.se

Як розставатися з нянею

При розставанні з нянею дитині потрібно пояснити, що ви залишитеся друзями. Не можна різко переривати спілкування. Краще спрогнозувати догляд няні заздалегідь і в останній місяць поступово скорочувати кількість її робочих годин.

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У будь-якому випадку будьте готові до того, що няня стане для малюка дуже важливою людиною. Ревнощі батьків при цьому – абсолютно нормальна реакція.