Знакомясь с претенденткой в няни, проследите, как быстро она установит контакт с ребенком, прислушивается ли к вашим советам, записывает ли рекомендации.

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Также в первые 10 минут общения будьте рядом с малышом, а потом попробуйте выйти из комнаты.

Когда ребенок начинает оставаться с няней, ежедневно интересуйтесь, как прошел день, чем малыш занимался, что ел, где гулял. Несколько раз можете прийти домой неожиданно и посмотрите, чем занимается няня, насколько опрятным и счастливым выглядит ребенок.

Вопросы для собеседования

  • Какое образование?
  • Есть ли хобби?
  • Был ли опыт работы с 2 детьми? Как организуете их общения и игры?
  • С кем интереснее работать: с мальчиком или девочкой? Какого возраста?
  • Чего больше всего нуждается ребенок этого возраста?
  • Почему оставили прежнюю работу?
  • Где живете?
  • Есть ли маленькие дети?
  • Сможете ли организовать небольшой детский праздник?
  • Готовы ли остаться с ребенком на ночь?
  • Есть ли загранпаспорт?
  • Ребенок сильно ударилась. Что будете делать?
  • Можно ли наказывать ребенка и за что?
  • Согласны работать, если в квартире будет установлено видеонаблюдение?

С появлением няни роли в семье должны остаться неизменными. Например, няня должна называть ребенка только по имени без уменьшительно-ласкательных форм и постоянно вспоминать родителей. Так ребенок будет чувствовать присутствие родных, даже когда тех нет рядом.

Как контролировать ситуацию дома

Установите в квартире видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы в спорных ситуациях можно было посмотреть, послушать запись.

Например, если няня идет к ребенку, который только делает первые шаги, синяки и ушибы неизбежны. Чтобы не было претензий, лучше поставить видеонаблюдение. О съемке или записи нужно обязательно предупредить.

Няня
Няня для ребенка / Фото barntotal.se

Как расставаться с няней

При расставании с няней ребенку нужно объяснить, что вы останетесь друзьями. Нельзя резко прерывать общения. Лучше спрогнозировать уход няни заранее, и в последний месяц постепенно сокращать количество ее рабочих часов.

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В любом случае будьте готовы к тому, что няня станет для малыша очень важным человеком. Ревность родителей при этом – абсолютно нормальная реакция.