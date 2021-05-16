Знакомясь с претенденткой в няни, проследите, как быстро она установит контакт с ребенком, прислушивается ли к вашим советам, записывает ли рекомендации.

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Также в первые 10 минут общения будьте рядом с малышом, а потом попробуйте выйти из комнаты.

Когда ребенок начинает оставаться с няней, ежедневно интересуйтесь, как прошел день, чем малыш занимался, что ел, где гулял. Несколько раз можете прийти домой неожиданно и посмотрите, чем занимается няня, насколько опрятным и счастливым выглядит ребенок.

Вопросы для собеседования

Какое образование?

Есть ли хобби?

Был ли опыт работы с 2 детьми? Как организуете их общения и игры?

С кем интереснее работать: с мальчиком или девочкой? Какого возраста?

Чего больше всего нуждается ребенок этого возраста?

Почему оставили прежнюю работу?

Где живете?

Есть ли маленькие дети?

Сможете ли организовать небольшой детский праздник?

Готовы ли остаться с ребенком на ночь?

Есть ли загранпаспорт?

Ребенок сильно ударилась. Что будете делать?

Можно ли наказывать ребенка и за что?

Согласны работать, если в квартире будет установлено видеонаблюдение?

С появлением няни роли в семье должны остаться неизменными. Например, няня должна называть ребенка только по имени без уменьшительно-ласкательных форм и постоянно вспоминать родителей. Так ребенок будет чувствовать присутствие родных, даже когда тех нет рядом.

Как контролировать ситуацию дома

Установите в квартире видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы в спорных ситуациях можно было посмотреть, послушать запись.

Например, если няня идет к ребенку, который только делает первые шаги, синяки и ушибы неизбежны. Чтобы не было претензий, лучше поставить видеонаблюдение. О съемке или записи нужно обязательно предупредить.



Няня для ребенка / Фото barntotal.se

Как расставаться с няней

При расставании с няней ребенку нужно объяснить, что вы останетесь друзьями. Нельзя резко прерывать общения. Лучше спрогнозировать уход няни заранее, и в последний месяц постепенно сокращать количество ее рабочих часов.

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В любом случае будьте готовы к тому, что няня станет для малыша очень важным человеком. Ревность родителей при этом – абсолютно нормальная реакция.