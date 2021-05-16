Знакомясь с претенденткой в няни, проследите, как быстро она установит контакт с ребенком, прислушивается ли к вашим советам, записывает ли рекомендации.
Интересно Как отвечать на постоянное детское "почему": отец поделился своим эффективным методом
Также в первые 10 минут общения будьте рядом с малышом, а потом попробуйте выйти из комнаты.
Когда ребенок начинает оставаться с няней, ежедневно интересуйтесь, как прошел день, чем малыш занимался, что ел, где гулял. Несколько раз можете прийти домой неожиданно и посмотрите, чем занимается няня, насколько опрятным и счастливым выглядит ребенок.
Вопросы для собеседования
- Какое образование?
- Есть ли хобби?
- Был ли опыт работы с 2 детьми? Как организуете их общения и игры?
- С кем интереснее работать: с мальчиком или девочкой? Какого возраста?
- Чего больше всего нуждается ребенок этого возраста?
- Почему оставили прежнюю работу?
- Где живете?
- Есть ли маленькие дети?
- Сможете ли организовать небольшой детский праздник?
- Готовы ли остаться с ребенком на ночь?
- Есть ли загранпаспорт?
- Ребенок сильно ударилась. Что будете делать?
- Можно ли наказывать ребенка и за что?
- Согласны работать, если в квартире будет установлено видеонаблюдение?
С появлением няни роли в семье должны остаться неизменными. Например, няня должна называть ребенка только по имени без уменьшительно-ласкательных форм и постоянно вспоминать родителей. Так ребенок будет чувствовать присутствие родных, даже когда тех нет рядом.
Как контролировать ситуацию дома
Установите в квартире видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы в спорных ситуациях можно было посмотреть, послушать запись.
Например, если няня идет к ребенку, который только делает первые шаги, синяки и ушибы неизбежны. Чтобы не было претензий, лучше поставить видеонаблюдение. О съемке или записи нужно обязательно предупредить.
Няня для ребенка / Фото barntotal.se
Как расставаться с няней
При расставании с няней ребенку нужно объяснить, что вы останетесь друзьями. Нельзя резко прерывать общения. Лучше спрогнозировать уход няни заранее, и в последний месяц постепенно сокращать количество ее рабочих часов.
Важно Когда родители должны использовать строгость в воспитании: 5 типов поведения ребенка
В любом случае будьте готовы к тому, что няня станет для малыша очень важным человеком. Ревность родителей при этом – абсолютно нормальная реакция.