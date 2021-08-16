Говорити про очікування

Важливо вміти відкрито говорити про свої очікування та встановлювати кордони. Партнер має чітко розуміти, чого від нього хочуть.

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Поради щодо спілкування:

Оберіть зручний для обох час. При цьому уникайте розмов, коли втомлені, заклопотані або надмірно напружені.

Подумайте, що хочете сказати, перш ніж вступати в розмову.

Переконайтеся, що в обох є час, аби поділитися думками та поставити запитання.

Коли настане черга партнера поговорити, уважно вислухайте та попросіть пояснити все, що незрозуміло.

Сумісний побут

Можна спробувати робити домашні справи по черзі або конкретно поділити обов'язки. Щоб звикнути до режиму партнера, може знадобитися певний час.



Сумісний побут / Фото Getty Images

Постарайтеся максимально поважати звички партнера. Якщо це ваш будинок, спробуйте допомогти коханій людині почуватись комфортно. Партнер може бентежитися через те, що робить щось не так, так само як ви хвилюєтеся про те, щоб йому все подобалось.

Кожному потрібен час наодинці

Пошук простору та конфіденційності – нелегке завдання, якщо у вас спільне житло. Проте створення особистого простору сприятиме успіху спільного проживання. Наприклад, можна спробувати по черзі ходити на тривалі прогулянки або виходити на деякий час з дому.

Працювати бажано в різних кімнатах, але планувати разом робити перерви та обіди. Й після цього повертатися до різних кімнат.

Пасивно-агресивне спілкування зазвичай погіршує ситуацію. Такі фрази як: "тепер мені все зрозуміло", чи "міг би сам здогадатися" вживати не варто. Кращі чітко сформулюйте конкретні проблеми, посилаючись на свої потреби. Наприклад: "Я радий, що ми проводимо так багато часу разом, але мені також потрібен особистий простір".

Фізична активність

Якщо ви обоє любите спорт, але надаєте перевагу різним видам, це також може бути причиною непорозуміння.



Фізична активність / Фото Lightfield Studios

Можливо, комусь подобається йога, а іншому — ранкові пробіжки. Запросіть партнера приєднатися до вас, але не тисніть на нього, якщо він відмовляється.

Дієта

Кардинально різні харчові звички можуть створити проблеми в деяких стосунках. Почніть із перевірки конкретних потреб та уподобань та проявіть творчість на кухні разом.

Можливо, партнер вранці їсть легкий сніданок або взагалі його пропускає, а вам потрібно ситно поїсти. Або він вегетаріанець чи веган, а ви їсте все. Алергія також може ускладнити ситуацію.

Потреба у спілкуванні

Глибокі розмови можуть допомогти побудувати близькість. Розповідання історій з дитинства – це чудовий спосіб дізнатися більше одне про одного.

Партнер не може прочитати ваші думки. Якщо відчуваєте роздратованість, неспокій, жах чи щось інше, він не дізнається, якщо не сказати про це. Багато проблем у стосунках починаються з малого, але вони посилюються, якщо їх не вирішувати.

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Якщо так є, визнайте розбіжності в думках. По черзі слухайте і відповідайте. Робіть перерви, коли конфлікт закипає, і поверніться до проблеми, коли обоє заспокоїтесь.