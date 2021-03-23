Як не проявляти злість та агресію до дитини: поради від психологів

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Трапляються випадки, коли дитяча поведінка виводить батьків з рівноваги, провокує на крики та дії, про які вони потім шкодують. Як дорослим впоратися з гнівом – читайте в матеріалі.
Батьки можуть сказати такі фрази, як, наприклад, "Він мене дратує", "Він мене розізлив". Хоча насправді емоції виникають всередині них самих.
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Першим кроком до зміни поведінки буде прийняття відповідальності на себе за свої вчинки. Кожен з батьків самостійно обирає, як діяти в кожен конкретний момент часу, яка буде реакція.
У цьому контексті слушно подумати про те, що на поліцейського чи свого керівника ми зазвичай не кричимо, стусанів їм не даємо. Чому? Невже вони нас ніколи не дратували чи не злили? А це підтверджує, що керувати своїм гнівом цілком під силу.
Прояв гніву / Фото Jody Moore
Усі люди можуть відчувати різноманітні емоції — радість, гнів, задоволення, роздратування, сум, обурення, ейфорію, злість тощо. Жодна з цих емоцій не є поганою, а важлива по-своєму. Відчувати злість чи гнів — нормально. Від намагання їх у собі задавити чи заборонити їх відчувати, вони не зникнуть.
Сильна злість чи лють не з'являється раптово. Усе починається від легкого невдоволення і роздратування, яке переходить у злість, а потім, можливо, у гнів або лють. Щоб не доводити себе до "кипіння", психолог рекомендує вчитися розрізняти найменші відтінки своїх емоційних станів.
Помічати прояв сильних емоцій / Фото US News Health
Варто розвивати емоційний інтелект, звертати увагу на всі переживання і вчитися усвідомлювати власні емоції та почуття. Наприклад, використовуючи питання: "Що я зараз відчуваю?", "Що я відчуваю в момент, коли дитина не слухається, вередує, сперечається тощо?". І як тільки ви усвідомите і назвете свою емоцію, градус напруження вже спаде і буде простіше буде управляти своїм станом.
Зрозуміти, що саме відчуваємо, — це половина справи. Наступним кроком є вираження емоції. Для цього декілька рекомендацій від психологів:
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Розуміння істинних причин своїх емоцій дозволить виражати їх більш екологічно, не скидаючи напругу на дитину. Адже часто виявляється, що проблема зовсім не в дитині, а у хронічній втомі, сварці з чоловіком чи проблемах на роботі. І тоді поведінка малюків є лише пусковим механізмом для прояву накопичених емоцій.