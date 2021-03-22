Американська письменниця Памела Друкерман є авторкою бестселера "Французькі діти не плюються їжею". Вона стверджує, що французькі малюки більш виховані, ніж, наприклад, американські однолітки. Який секрет батьків – читайте в матеріалі.

Роблять паузу перед тим, як заспокоювати дитину

Французькі мами не поспішають моментально заспокоювати своїх дітей відразу ж після того, як малюк починає плакати.

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Замість того, щоб одразу бігти до дитини, вони чекають близько 5 хвилин, адже цей час дозволяє заспокоїтися, як мамі, так і малюку. Крім того, такими діями батьки з маленького віку вчать дітей бути незалежними.



Французьке виховання / Фото Simone Perele​

Немає поняття "дитяча їжа"

Коли інші матусі купують печиво у вигляді принцес або машинок з відомих мультфільмів, француженки годують дітей тільки тими продуктами, які їдять самі. Безумовно, це не так приємно для малюків, але дозволяє виховувати неперебірливих в їжі дітей.

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Розмовляють з дітьми як з дорослими

Вони не перекручують свій голос та не "сюсюкаються" з дітьми. Французи вважають, що розмовляти з немовлятами потрібно в нормальному та спокійному тоні. На їх думку, так вони демонструють повагу до дитини й вчать її "зрілості з маленького віку".