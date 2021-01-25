Перш ніж думати, що дитина некерована і не підкоряється ніяким правилам, батьки повинні відповісти на чотири запитання і скорегувати свій підхід до виховання. Завдяки цьому поведінка малюка може змінитися.

Наскільки послідовні в правилах, які застосовуєте час від часу

Послідовність у правилах дисципліни необхідна для того, щоб виховувати дитину ефективно. Якщо батьки застосовують наслідки у вихованні дитини тільки від випадку до випадку, вона може швидко зрозуміти, що дорослі можуть передумати. Про це повідомили у виданні Child develop.

Цікаво Помилки батьків при спілкуванні з підлітком: чого потрібно уникати

В такому випадку дитина може спробувати використовувати це у своїх інтересах. Наприклад, вона може подумати: "Я спробую порушити правила – можливо, мене не покарають".

Наскільки всі заодно в даній ситуації

Інші родичі, наприклад, бабусі чи дідусі, можуть не знати про правила і наслідки, які встановили батьки. Проте іноді вони свідомо можуть їх правила, коли нікого немає поруч.



Всі заодно / Фото Inc. Magazine​

Діти завжди беруть приклад зі своїх батьків, але й інші близькі родичі теж можуть мати вплив на них. У таких ситуаціях варто взяти ініціативу у свої руки й переконатися, що у вихованні дитини всі заодно.

Наскільки відстежують поведінку дитини

Для цього ви можете використовувати "таблицю відповідальності". Це хороший спосіб, аби пояснити дитині правила, обов'язки по дому або бажану поведінку. А також зможете повідомити, які наслідки її чекають у випадку, якщо вона не буде дотримуватися правил. Ви завжди можете аргументувати свої дії тим, що "так написано в таблиці".



Таблиця відповідальності / Фото Casalabate​

Якщо дитина виконує домашні обов'язки або дотримується правил, вона отримує галочку або зірочку. Таким чином "таблиці відповідальності" може допомогти дитині стати більш самостійною.

Важливо Жахливі наслідки надмірного контролю батьків: яка шкода для дитини

Які наслідки застосовують та чи достатньо вони суворі

Якщо наслідки будуть дуже м'якими, дитина навряд чи захоче підкорятися. Коли батьки встановлюють правило і вимагають його дотримання, залишаючись при цьому непохитними, але люблячими, вони роблять дитині величезну послугу. Вони не злі – вони просто ефективно виховують дитину.