Неслухняна дитина: 4 тактики, які навчать малюка до дисципліни
Перш ніж думати, що дитина некерована і не підкоряється ніяким правилам, батьки повинні відповісти на чотири запитання і скорегувати свій підхід до виховання. Завдяки цьому поведінка малюка може змінитися.
Наскільки послідовні в правилах, які застосовуєте час від часу
Послідовність у правилах дисципліни необхідна для того, щоб виховувати дитину ефективно. Якщо батьки застосовують наслідки у вихованні дитини тільки від випадку до випадку, вона може швидко зрозуміти, що дорослі можуть передумати. Про це повідомили у виданні Child develop.
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В такому випадку дитина може спробувати використовувати це у своїх інтересах. Наприклад, вона може подумати: "Я спробую порушити правила – можливо, мене не покарають".
Наскільки всі заодно в даній ситуації
Інші родичі, наприклад, бабусі чи дідусі, можуть не знати про правила і наслідки, які встановили батьки. Проте іноді вони свідомо можуть їх правила, коли нікого немає поруч.
Всі заодно / Фото Inc. Magazine
Діти завжди беруть приклад зі своїх батьків, але й інші близькі родичі теж можуть мати вплив на них. У таких ситуаціях варто взяти ініціативу у свої руки й переконатися, що у вихованні дитини всі заодно.
Наскільки відстежують поведінку дитини
Для цього ви можете використовувати "таблицю відповідальності". Це хороший спосіб, аби пояснити дитині правила, обов'язки по дому або бажану поведінку. А також зможете повідомити, які наслідки її чекають у випадку, якщо вона не буде дотримуватися правил. Ви завжди можете аргументувати свої дії тим, що "так написано в таблиці".
Таблиця відповідальності / Фото Casalabate
Якщо дитина виконує домашні обов'язки або дотримується правил, вона отримує галочку або зірочку. Таким чином "таблиці відповідальності" може допомогти дитині стати більш самостійною.
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Які наслідки застосовують та чи достатньо вони суворі
Якщо наслідки будуть дуже м'якими, дитина навряд чи захоче підкорятися. Коли батьки встановлюють правило і вимагають його дотримання, залишаючись при цьому непохитними, але люблячими, вони роблять дитині величезну послугу. Вони не злі – вони просто ефективно виховують дитину.
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