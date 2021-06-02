Як має харчуватися дитина: 5 поширених міфів та їх спростування

Під час вибору продуктів до сімейного столу не варто забувати про те, що з самого народження батьки формують у дитини культуру харчування. Те, що їсть малюк, впливатиме на його здоров'я зараз та у майбутньому. При цьому важливо не йти в крайності, проте контролювати дітей та себе.

Потрібно доїдати

Кожна людина, особливо дитина, має ідеальну систему гомеостазу, тобто споживає стільки, скільки витрачає. Проте працює ця система доти, поки дорослі її не "ламають".

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Малюк дуже чітко відчуває скільки їжі йому потрібно. Не варто змушувати доїдати, шантажувати чи маніпулювати, бо апетит залежить від десятка факторів.

Не грай з їжею та сядь рівно

Для дитини гра це основний інструмент розвитку. Тому це нормально, якщо малюк хоче трішки побавитися. Звісно, не кожна мама витримає розмазування їжі по столу та голові, проте зараз існує мільйон мийних засобів, додаткових пристосувань та спеціального одягу. Батькам потрібно пам'ятати, що через їжу дитина пізнає світ. Крім того, малюк не буде цього робити до 18 років.



Ігри з їжею / Фото Piccolo

Дітям потрібен цукор, адже це енергія

Правда в тому, що дітям та дорослим потрібна енергія, яку ми отримуємо з вуглеводів і жирів. Основним джерелом енергії для людини є глюкоза. Проте варто пам'ятати про 2 головні факти:

Глюкозу людина отримує з каші, хліба, макаронів, овочів, фруктів, молочних продуктів. Норма цукру в день для дитини приблизно 3 – 4 чайні ложки. У яблуці, наприклад, 2 – 2,5 чайних ложки цукру.

Дитині потрібна енергія і хорошими джерелами будуть цільні крупи, хліб, фрукти, овочі, йогурти. А ось солодощі – це свято.

М'ясо треба їсти кожен день

Дітям потрібен білок для нормального розвитку. М'ясо має найповніший амінокислотний склад і позитивно впливає на зростання. Проте не потрібно переживати, якщо ваша дитина не м'ясоїд. Білок вона може отримувати й з інших продуктів: яйця, риба, кисломолочні продукти та сири, бобові.



Альтернативи у харчуванні / Фото Healthline

Соки та компоти корисні

Соки та компоти – це вуглеводні розчини, які моментально підвищують рівень цукру в крові, стимулюючи роботу підшлункової залози. Навіть якщо ви пропонуєте дитині фреш або домашній сік без цукру, кількість природного цукру в такому напої зашкалює. Негативний ефект такої кількості цукру зведе до нуля весь позитив від вітамінів.

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У магазинних соках цукор міститься у величезних кількостях. Навіть, якщо на пачці написано, що у складі його немає. Дитина отримає більшу користь від води та свіжих фруктів.