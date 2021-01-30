Як лист маленької доньки допоміг батькам купити будинок: зворушлива історія

Шість місяців сім'я Тузел орендували будинок, поки не вирішила, що час купувати власне житло. Одночасно вартість на нерухомість почала шалено рости через пандемію COVID-19, бо багато людей почало переїжджати жити в маленькі містечка. Проте завдяки допомозі маленької доньки – усе вдалося.

Джерело: 9 News

Термін оренди будинку, в якому жила сім'я Тузел, добігав кінця, а господар встиг домовитися з покупцем про продаж. Іншого знімного житла в окрузі не залишилося.

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Нарешті родина знайшла ще один будинок, який дуже сподобався не тільки подружжю, але і їхнім донькам – 10-річній Ебігейл та 8-річній Джемаймі.

Після перегляду батьки вирішили ризикнути та зробити пропозицію про покупку, виходячи зі своїх коштів. Немов відчувши, що мама з татом близькі до безвихідного становища, Ебігейл прийшла до них з листівкою.



Листівка від Ебігейл / Фото 9news​

"Дорогі мама і тато, це гроші на будинок та інші речі. Не треба мені їх повертати – вони тепер ваші! З любов'ю від Ебігейл". До листівки донька доклала 11 австралійських доларів зі своїх кишенькових грошей.



Сім'я Тузел / Фото 9news​

Розчулена мама дівчинки доклала цю записку до інших документів та відправила агенту з нерухомості. Спеціаліст теж виявився вразливим, бо розплакався й відправив записку разом з документами продавцю.

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За кілька днів агент зателефонувал подружжю і повідомив, що продавці будинку були зворушені листівкою дівчинки. Попри те, що у них було більш вигідна пропозиція, вони вирішили продати будинок саме сім'ї Тузел.