Як карантин повпливав на стосунки закоханих: нові висновки

Під час карантину через пандемію COVID-19 багато закоханих пар дізналися нові факти того, що насправді важливо для стосунків. Які ці висновки – читайте у матеріалі.

► Любов на відстані існує

Когось локдаун міг застати в момент, коли закохані перебували у різних містах чи країнах. Тоді людям довелося вчитися будувати відносини онлайн.

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Це випробування змогло пройти небагато пар, адже деякі, не витримавши, розбіглися ще в перші місяці карантину. Проте ті, хто залишився, не тільки зберегли стосунки, а й зміцнили їх.

► Бути постійно разом – це катування

Якщо раніше пари прагнули якомога більше часу проводити разом, зараз вони зрозуміли, що це дуже важко. Тепер потрібно навчитися знаходити час для себе і займатися тим, що приносить задоволення. Крім цього, забути, що закохані зобов'язані абсолютно все робити разом чи повністю розділяти інтереси партнера.



Постійно разом / Фото DailyO​

► Раніше пари практично не розмовляли

Скажений темп докарантинного життя практично не залишав коханим шансу добре пізнати одне одного. Вони спілкувалися про те, що відбувається в житті та на роботі, обмінювалися не найважливішою інформацією чи обговорювали побут.

Тепер виявилося, що для щасливих стосунків цього недостатньо. Тому зараз багато пар шукають нові способи комунікації. Або в гіршому випадку – розходяться, так їх і не знайшовши.

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► Робота робить стосунки міцнішими

Неймовірно, але кар'єра може допомогти в любові. По-перше, люди біжать від неї одне до одного, щоб сховатися від дедлайнів і відпочити від усього світу. По-друге, це можливість дізнатися більше про життя і отримати досвід, який стане в пригоді у стосунках. По-третє, робота – спосіб скучити за партнером і захотіти нарешті зустрітися з ним.