Во время карантина из-за пандемии COVID-19 много влюбленных пар узнали новые факты того, что действительно важно для отношений. Какие эти выводы – читайте в материале.

► Любовь на расстоянии существует

Кого-то локдаун мог застать в момент, когда влюбленные находились в разных городах или странах. Тогда людям пришлось учиться строить отношения онлайн.

Интересно Какие привычки у людей в счастливых отношениях: 10 наблюдений экспертов

Это испытание смогло пройти немного пар, ведь некоторые, не выдержав, разбежались еще в первые месяцы карантина. Однако те, кто остался, не только сохранили отношения, но и укрепили их.

► Быть постоянно вместе – это пытка

Если раньше пары стремились как можно больше времени проводить вместе, сейчас они поняли, что это очень трудно. Теперь нужно научиться находить время для себя и заниматься тем, что приносит удовольствие. Кроме этого, забыть, что влюбленные обязаны абсолютно все делать вместе или полностью разделять интересы партнера.



Постоянно вместе / Фото DailyO

► Ранее пара практически не разговаривала

Бешеный темп докарантинной жизни практически не оставлял любимым шанса хорошо узнать друг друга. Они общались о том, что происходит в жизни и на работе, обменивались не самой важной информацией или обсуждали быт.

Теперь оказалось, что для счастливых отношений этого недостаточно. Поэтому сейчас многие пары ищут новые способы коммуникации. Или в худшем случае – расходятся, так их и не найдя.

Важно Признаки, что в отношениях не все в порядке: какие сигналы нельзя игнорировать

► Работа делает отношения более прочными

Невероятно, но карьера может помочь в любви. Во-первых, люди бегут от нее друг к другу, чтобы спрятаться от дедлайнов и отдохнуть от всего мира. Во-вторых, это возможность узнать больше о жизни и получить опыт, который пригодится в отношениях. В-третьих, работа – способ соскучиться по партнеру и захотеть наконец-то встретиться с ним.