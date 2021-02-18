Як боротися з дитячим обманом: 5 дієвих методів

Є багато ситуацій, які підштовхують дитину до брехні або крадіжок. Проте є кілька методів, які допоможуть виправити поведінку малюка та привчити до нових звичок.

• Показуйте позитивний приклад

У віці 5 років діти вже вміють помічати кожну деталь поведінки батьків. Тому дорослим варто звертати увагу на моральні норми, яких вони навчають малюків. Якщо слова відповідають діям, повчання вже не знадобляться.

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• Не дивіться на звички дитини "крізь пальці"

Не дивіться на погані звички дитини "крізь пальці" й не робіть вигляду, ніби нічого не відбувається. Потрібно обов'язково поговорити з дитиною. Важливо при цьому не застосовувати насильства або грубощів, адже це тільки погіршить ситуацію.



Розмова з дитиною / Фото Kiddocare​

Виявіть терпіння і просто запитайте дитину про причину її вчинку. Вислухайте й поясніть, чому така поведінка неприйнятна.

• Пояснюйте життєві правила

Переконайтеся, що ви не завдаєте дитині зайвого стресу, бо зайві хвилювання можуть зробити її ще більш імпульсивною та схильною до обману.



Зайвий стрес у дитини / Фото WorkingParenting​

Соціум може нав'язувати дитині атмосферу конкуренції, але батьки повинні пояснити їй, що досягнення успіху – це ще не головне. У житті необхідно бути чесним і працьовитим. Зусилля та щирість завжди будуть винагороджені.

• Зменште ваші очікування

Якщо у батьків занадто сильні вимоги до дитини, то вона може почати обманювати. Порівняння, суперництво й конкуренція з однокласниками сприяють цьому. Коли дитина зрозуміє, що чесність важливіша за перемогу за будь-яку ціну, вона позбудеться шкідливих звичок.

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• Розвивайте корисні звички

Дитина може бути занадто мала, щоб зрозуміти логічні або абстрактні міркування й повчання. Тому можна спрямувати її увагу на конструктивні заняття: колекціонування марок, вирощування кімнатних рослин, різні види творчості. Усе це змусить дитину почуватися добре, знайти собі хобі й набути нові навички, що може позбавити її обману.