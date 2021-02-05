Як безболісно пережити зраду: поради від психолога

Майже кожна людина знайома зі зрадою не з чуток. Когось покинули батьки, а іншого підставили друзі чи коханий. Всі ці моменти залишають людині відбиток на все життя. Як же пережити цей період безболісно – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Експертка реаліті "Від пацанки до панянки", кризова та сімейна психологиня Наталія Борисова поділилася порадами, як пережити зраду.

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Чому зраджують

"Ще бувши маленькими дітьми, кожен з нас пережив зраду. Тоді це виражалося в нешкідливих моментах, наприклад, найкраща подружка знайшла собі нову приятельку та ділиться з нею своїми іграшками, секретами, катається на гірках і так далі", – повідомила психологиня Наталія Борисова.

З віком зрада перетворюється в липкий та ні з чим незрівнянний біль. Масштаби вже далеко недитячі й роблять це не заради іграшок та гірок.



Зрада перетворюється у біль / Фото Listaka

Зраджувати можуть чоловіки, жінки, рідні та колеги. Наприклад, чоловіки зраджують з іншими, які їм здаються привабливішими, дружини йдуть до тих, хто багатший та успішніший.

Чи варто прощати за те, що з вами так обійшлися? Однозначно так! Ви це робите не для тієї людини, а для себе! Пробачивши зрадника, ви знімете з себе величезний тягар, який каменем лежить на душі й не дає рухатися далі,

– пояснила Наталія Борисова.

Як пережити зраду

► Не збираєте усі емоції в собі, поплачте, покричіть, але тільки не переживайте і не тримайте це в собі, інакше потім ви просто не витримаєте цей стан.

► В жодному випадку не вживайте алкоголь, як це часто буває "для розслабитися". Запам'ятайте, що напої з градусом погіршують ситуацію, загострюючи й без того хворобливі відчуття.

► Прийміть факт, що людина, яка з вами так вчинила, не хотіла зробити вам погано, а прагнула зробити собі добре. Вам варто порадіти, що позбулися товариства зрадника.

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► Частіше зустрічайтеся і спілкуйтеся з перевіреними друзями, які перемикають ваш фокус уваги на нормальні здорові відносини.