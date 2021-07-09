Грають світловими мечами та обирають собаці крісло: як бабусі та дідусі руйнують усі стереотипи

З віком люди стають більш терплячими, мудрими та вразливими, проте в душі вони все ще такі молоді, як раніше. Дивіться добірку фото бабусь та дідусів.

Обама сказав 90-річному ветерану, що йому не потрібно вставати. Проте чоловік відповів: "Ні, ви президент".

Важливо Незвичне передсмертне бажання дружини: чому через 40 років чоловік відшукав свою першу кохану



Зустріч з ветераном / Bored Panda

"Кілька тижнів тому моєму дідусеві виповнилося 88 років. Моя сестра подарувала йому книжку-розмальовку. Він каже, що ніколи раніше не розфарбовував, але йому подобається. Він показує всім своїм гостям сторінки, які вже закінчив. Він дальтонік, тому деякі цуценята рожеві, але він такий щасливий", – підписав фото користувач у соціальних мережах.



Дідусь з розмальовкою / Bored Panda

Полковник військово-повітряних сил у відставці, якому 76 років, зі своєю 4-річною онукою.



Дідусь з онукою / Bored Panda

"Мої батьки надіслали мені це фото зі своєї пенсійної спільноти", – розмістив фото користувач соціальних мереж.



Фото від батьків / Bored Panda

Дідусь привів собаку в меблевий магазин, щоб переконатися, що їй також подобається крісло.



З собакою в меблевому магазині / Bored Panda

"Мій тато думав, що фотографує моїх дітей, але випадково сфотографував себе. Мене переповнює радість від того, що він радіє, дивлячись на внуків. Він відмінний тато", – розповіла жінка.



Випадковий кадр / Bored Panda

"Вони зустрічалися в підлітковому віці, потім жили кожен своїм життям і возз'єдналися через 65 років. Моя бабуся і її хлопець", – підписав автор фото.



Роз'єдналися через 65 років / Bored Panda

"Це мій 85-річний учитель фізики, він і його дружина просто билися на світлових мечах", – підписав кадр користувач соцмереж.



Викладач з дружиною / Bored Panda

Читайте також Не бачилися через пандемію: зворушлива перша зустріч малюків з великою родиною – фото

"У мого дідуся хвороба Альцгеймера, тому він не завжди може згадати імена своїх онуків. Ми зробили на замовлення толстовку з усіма нашими іменами. Вона йому подобається", – розповів онук.



Футболка для дідуся / Bored Panda