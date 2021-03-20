Підмовила вчителів та розпочала бізнес: як 5-річна дівчинка переконувала батьків змінити її ім'я

Американка Брі у 2016 році народила дівчинку, яку назвала Чарлі. Проте коли доньці виповнилося 5 років, вона захотіла змінити своє ім'я.

Дівчинка вирішила, що всі повинні її кликати Шарлоттою. Схвалення батьків на таке рішення вона не отримала, то вирішила самостійно все вирішувати.

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"Мою маленьку леді звуть Чарлі, Чарлі Пейдж. Мені подобається її ім'я. Проте в 5 років вона написала мені переконливого листа про те, чому ми повинні змінити її ім'я на Шарлотту", – повідомила мама Брі.

Крім цього, донька провела дослідження і з'ясувала: для того, щоб змінити ім'я, потрібно звернутися до суду, заплатити мито в розмірі 200 доларів та заручитися письмовою згодою батьків.

Щоб отримати таку суму, дівчинка розпочала свій стартап. Вона робила вдома власні браслети, а потім продавала їх в школі іншим дітям. За словами Брі, донька заробила вже 150 доларів, які відкладає для досягнення своєї мети.

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Також мама дізналася, що Чарлі в школі всі давно називають Шарлоттою. Дівчинка переконала однокласників і вчителів, що її звуть саме так, а коли чує своє офіційне ім'я, починає ображатися.

Дивіться відео з розповіддю матері: