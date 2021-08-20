"Я просто переїхав": дівчинка "поховала" старшого брата задля переглядів у тікток

У соціальній мережі тікток хлопець з ніком ierikx опублікував відео, де розповів, як його молодша сестра вирішила підняти собі перегляди. Проте для цього вона обрала нетрадиційний метод, адже у своєму профілі дівчинка заявила, що її брат помер.

Хлопець нічого не знав про задум молодшої сестри, тому був вражений, побачивши ролик на її сторінці.

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У кадрі дитина постійно витирала сльози на камеру, поставивши на фон фото старшого брата. Схвильовані коментатори почали розпитувати дівчинку, що сталося. "Він помер", – прокоментувала дитина.

Коментар сестри / Скриншот з відео

Людей у соціальній мережі це дуже засмутило й вони почали активно писати їй слова підтримки та заспокоювали крихітку.

Згодом старший брат сам записав відео, яке назвав "Я просто переїхав з нашого дому". У ролику він розповів про вигадки сестри.

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