МРТ продемонструвало, що у Софії пошкоджена права частина мозку. Лікарі повідомили батькам дівчинки, яких звати Клер і Марку, що через це донька ніколи не зможе ходити та говорити.

Важливо Вона буде жити в повній темряві, – сім'я удочерила сліпу дівчинку, від якої відмовилися батьки

Крім цього, згодом Софії діагностували дитячий церебральний параліч. Дівчинці зробили спеціальні ходунки, щоб вона могла хоч якось пересуватися. Фахівці прогнозували, що вона ніколи не зробить жодного самостійного кроку. Попри страшний діагноз і невтішні прогнози, Софія не тільки ходить без сторонньої допомоги, але ще й стрибає.



Софія Сміт / Фото Інстаграм

Під час пандемії COVID-19 Клер і Марк вирішили частіше водити доньку на фізіотерапію, а також на силові тренування. Через кілька місяців інтенсивних занять Софія навчилася ходити самостійно. Батьки зазначили, що домогтися такого результату було нелегко.

Софії доводиться носити спеціальні шини, щоб її п'яти були опущені вниз і розтягували м'язи. Без них вона дуже високо стоїть на подушечках пальців ніг. Також часто падає, а дрібні рухи, які ми вважаємо цілком очевидним, вона освоює тільки після багатогодинних тренувань і фізіотерапії,

– повідомила мама Клер.

В середині червня 2021 року 4-річна Софія зробила свій перший стрибок. "Ми почали працювати над стрибками ще в грудні. Софія так довго відчайдушно намагалася стрибнути. Ми щодня працювали над цим удома", – додала Клер.

Цікаво Чоловік з Альцгеймером забув свою дружину й вдруге запропонував їй одружитися: зворушливе відео

Софія була дуже щаслива, коли зробила перший стрибок. З того часу вона почала робити це щодня. "Софія – це найцілеспрямованіша маленька леді. Її улюблена фраза: "Ні, я хочу зробити все сама", – сказала мама Софії.

Дивіться відео: перших кроків Софії