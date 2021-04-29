Важливо знати перед весіллям: які питання потрібно поставити самому собі

Перед тим, як закохані вирішать подати заяву до РАЦСу та одружитися, варто задати собі та одне одному декілька запитань. Про що важливо питати – читайте у матеріалі.

Чому хочете вийти заміж

Рішення вийти заміж це щира прихильність до партнера та бажання створити з ним сім'ю? Чи, щоб батьки перестали дошкуляти натяками й розпитуваннями на тему заміжжя?

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Погоня за статусом і прагнення всім догодити часом змушують забути про свої справжні бажання. Варто спробувати бути чесним із самою собою та розібратися, чи дійсно заміжжя – те, чого зараз щиро хочете.

Наскільки добре знаєте родину партнера

Фраза про те, що виходячи заміж за чоловіка, ми виходимо заміж і за його сім'ю, може здаватися перебільшенням. Проте у ній є частина правди.



Сімейна вечеря / Фото iStock​

Хочемо того чи ні, проте стосунки з батьками й створені ними сімейні правила впливають на те, як ми ставимося до шлюбу в цілому, чого від нього чекаємо, через що сваримося і чого боїмося. Тому важливо не нехтувати спілкуванням з сім'єю партнера.

Як уявляєте своє майбутнє

Психологи стверджують, що багатьом парам вдалося б уникнути розставань, якби вони серйозно поставилися до цього питання. Все тому, що в будь-яких стосунках (не тільки в романтичних, а й в дружніх чи ділових) основна причина конфліктів – це розбіжність очікувань.

Може здаватися, що ваш партнер за замовчуванням готовий мати 3 дітей, не заборонятиме спілкуватися з друзями й неодмінно буде на вихідних вдома. При цьому у свідомості коханої людини картинка спільного життя може бути зовсім протилежна. Саме тому перед тим, як подавати заяву до РАЦСу, потрібно все обговорити.



Як уявляєте майбутнє / Фото Freepik​

Чи вмієте сваритися

Якщо ви жодного разу не сварилися, це привід задуматися, чи достатньо добре знаєте одне одного. Чи була можливість бачити свого партнера не тільки щасливим й впевненим, але і пригніченим, розсердженим, неправим, ображеним? Чи бачив він ваше відчай, розчарування?

Не даремно кажуть, що з людиною, перш ніж бігти в РАЦС, варто пережити втрату, перемогу, чужу перемогу і ремонт – лише тоді будете впевнені, що дійсно знаєте одне одного.

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Чи вважаєте партнера своїм другом

Навіть найпалкішу пристрасть після певного часу змінює спокійна тепла прихильність. З роками ви будете все більше цінувати в обранцеві почуття гумору, надійність, вміння йти на компроміс і здатність розуміти ваші настрої та думки без зайвих слів. Щоб бути впевненим у вашому спільному майбутньому, поставте собі питання: якби вам не судилося бути разом, хотіли б ви, щоб ця людина була вашим другом?