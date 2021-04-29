Почему хотите выйти замуж

Решение выйти замуж это искренняя привязанность к партнеру, и желание создать с ним семью? Или чтобы родители перестали донимать намеками и расспросами на тему замужества?

Интересно Почему отношения находятся в постоянном кризисе: 3 основные причины

Погоня за статусом и стремление всем угодить порой заставляют забыть о своих истинных желаниях. Стоит попробовать быть честным с самим собой и разобраться, действительно ли замужество – то, чего сейчас искренне хотите.

Насколько хорошо знаете семью партнера

Фраза о том, что выходя замуж за мужчину, мы выходим замуж и за его семью, может показаться преувеличением. Но в ней есть доля правды.



Семейный ужин / Фото iStock

Хотим того или нет, но отношения с родителями и созданные ими семейные правила влияют на то, как мы относимся к браку в целом, чего от него ждем, из-за чего ссоримся и чего боимся. Поэтому важно не пренебрегать общением с семьей партнера.

Как представляете свое будущее

Психологи утверждают, что многим парам удалось бы избежать расставаний, если бы они серьезно отнеслись к этому вопросу. Все потому, что в любых отношениях (не только в романтических, но и в дружеских или деловых) основная причина конфликтов – это расхождение ожиданий.

Может показаться, что ваш партнер по умолчанию готов иметь 3 детей, не будет запрещать общаться с друзьями и обязательно будет на выходных дома. При этом в сознании любимого человека картинка совместной жизни может быть совершенно противоположной. Именно поэтому перед тем, как подавать заявление в ЗАГС, нужно все обсудить.



Как представляете будущее / Фото Freepik

Умеете ли ссориться

Если вы ни разу не ссорились, это повод задуматься, достаточно ли хорошо знаете друг друга. Была ли возможность видеть своего партнера не только счастливым и уверенным, но и подавленным, рассерженным, неправым, оскорбленным? Видел ли он ваше отчаяние, разочарование?

Не зря говорят, что с человеком, прежде чем бежать в ЗАГС, стоит пережить потерю, победу, чужую победу и ремонт – только тогда будете уверены, что действительно знаете друг друга.

Важно Спорить, а не замалчивать: как обсуждение проблем может улучшить отношения в паре

Считаете партнера своим другом

Даже самую горячую страсть после определенного времени сменяет спокойная теплая привязанность. С годами вы будете все больше ценить в избраннике чувство юмора, надежность, умение идти на компромисс и способность понимать ваши настроения и мысли без лишних слов. Чтобы быть уверенным в вашем совместном будущем, задайте себе вопрос: если бы вам не суждено было быть вместе, хотели бы вы, чтобы этот человек стал вашим другом?